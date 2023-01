Hołownia dla "Rz": Opozycja? Wcale nie jest skłócona

Jeśli chodzi o wspólną listę wyborczą, wszystkie drzwi są otwarte – mówi, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W wywiadzie dla "Rz" Hołownia mówi o tym, dlaczego koło Polska 2050 nie poparło ani nie wstrzymało się od głosu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

"Po pierwsze - bo jest niezgodna z konstytucją. Po drugie - bo jej wejście w życie doprowadzi do totalnego paraliżu NSA, sądu bardzo ważnego dla milionów Polaków, przedsiębiorców, samorządów (107 sędziów NSA, gdzie na rozstrzygnięcie już dziś czeka się ok. dwóch lat, dostanie z miejsca 200 spraw do sądzenia w składach pięcio- i siedmioosobowych). Po trzecie - bo nie naprawia ona stanu praworządności w Polsce, tylko konserwuje ziobrystowskie bezprawie" - wyliczył lider Polski 2050.

Podkreślił, że "ustawa zyskałaby sens" dzięki czterem poprawkom wypracowanym z innymi ugrupowaniami opozycji demokratycznej, które jednak zostały odrzucone.

Hołownia podkreślił, że to politycy Zjednoczonej Prawicy zablokowali pieniądze z KPO i to na nich ciąży obowiązek ich odblokowania.

"Opozycja może i powinna ten proces wspierać, ale pod warunkiem, że robi to w zgodzie ze swoim systemem wartości" - zaznaczył.

Hołownia oświadczył, że Polska 2050 nie złamała umowy ugrupowań opozycyjnych, które miały solidarnie wstrzymać się od głosu podczas głosowania nad nowelizacją ustawy o SN.

"My od początku sygnalizowaliśmy, że u nas ostateczna polityczna decyzja jeszcze nie zapadła i uzależniamy ją od przebiegu prac nad poprawkami. Głosowanie było w piątek. Już w środę Borys Budka rozmawiał z Michałem Kobosko, który przekazał mu, że jeśli PiS odrzuci wszystkie poprawki naprawiające ustawę, najpewniej będziemy przeciw. Wieczorem przekazałem to stanowisko Donaldowi Tuskowi, z którym rozmawiałem o tym jeszcze i w czwartek, i w piątek rano" - mówił.

"To, że się różnimy, nie oznacza, że jesteśmy skłóceni czy podzieleni. Opozycja może i powinna spierać się o najważniejsze wartości, na tym polega polityka, jesteśmy odrębną partią, możemy głosować inaczej, wspólnym mianownikiem były przygotowane poprawki, które są wspólną wizją rozwiązania finalnego problemu. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy do wyborów wystartujemy na własnej, czy na jakiejś wspólnej liście, w mojej ocenie wszystkie drzwi pozostają tu nadal otwarte" - oświadczył.