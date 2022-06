Hołownia: dziś równość szans jest dla nas wszystkich racją stanu

Dziś równość szans jest dla nas wszystkich racją stanu - podkreślił lider Polski 2050 Szymon Hołownia na II Forum Samorządu Otwartego w Łasku (woj. łódzkie). Zaprezentował "kod równej Polski" składający się z pięciu propozycji w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, ochrony zdrowia, transportu i energetyki.

"Przez ostatnich 30 lat Polska dzięki jej obywatelom, również dzięki mądrym, dobrze zarządzanym samorządom, przebyła epokę, jest w innym zupełnie miejscu, to jest zupełnie inny kraj. (…) Dziś jesteśmy w momencie zwrotnym. Po tych 30 latach przyszedł czas, w którym świat, historia postanowiła powiedzieć nam: sprawdzam" - powiedział Hołownia podczas otwarcia II Forum Samorządu Otwartego.

To cykliczne spotkanie radnych, wójtów, burmistrzów czy starostów Ruchu Polska 2050, okazja do wymiany ich doświadczeń w działalności samorządowej oraz weryfikacji programu Polski 2050. Tematami tegorocznego forum mają być problemy mieszkaniowe Polaków i możliwości samorządów w ich rozwiązaniu oraz rola samorządów w walce z nierównościami społecznymi na zróżnicowanych poziomach, takich jak dostęp do edukacji lub transportu.

W swoim przemówieniu Hołownia mówił o "równej Polsce", tzn. o kraju, w którym wszyscy mają takie same szanse, niezależnie od miejsca zamieszkania i posiadanego kodu pocztowego.

"Nie będzie Polski, która pójdzie do przodu, jeśli Polska nie będzie krajem równych szans. To jest ta Polska, o której chcę wam dziś opowiedzieć. Równa Polska, która nie rozpada się na Polskę A, B, C, D, E aż do Ż, tylko Polska, która jest integralna. Dziś, w czasach, których wojny prowadzi się, rozbijając społeczeństwa na atomy, widzimy, jak ważna jest integralność społeczna" - mówił lider Polski 2050.

Wskazał, że w Polsce równych szans związany z miejscem zamieszkania kod pocztowy obywateli nie dzieli na lepszych i gorszych.

"Dziś, patrząc na Polskę lokalną, którą Warszawa bardzo często ma w nosie, musimy sobie powiedzieć, że jeżeli nie będzie Polski równych szans, to nie będzie Polski bezpiecznej, niepodległej. Dziś równość szans jest dla nas wszystkich racją stanu. Jest opowieścią o tym, żebyśmy nie stracili tego, co odzyskaliśmy w roku 1918, 1998. To jest dziś stawka, którą los położył nam na stole" - przekonywał Hołownia.

W związku z tym przedstawił "kod równej Polski" składający się z pięciu propozycji Ruchu Polska 2050 w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, ochrony zdrowia, transportu i energetyki.

Jak mówił, każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, ma prawo do tego, by mieszkać w godnych warunkach. To także - zaznaczył Hołownia - jeden z warunków zwiększenia liczby urodzin dzieci w Polsce. Zdaniem lidera Polski2050 państwo musi rozwijać budowę mieszkań, na które ludzi będzie stać.

"Druga cyfra naszego kodu to +dobra szkoła+. Jednym z fundamentów naszego programu jest likwidacja nierówności. Doprowadzenie do tego, żeby szkoła w Warszawie oferowała to samo co w Małkini i vice versa. (…) Płynny angielski po podstawówce - w Małkini, Łasku, Warszawie czy w Białymstoku - jako standard, jako ten kapitał, który państwo może dać dziecku" - zaznaczył.

Z kolei w zakresie poprawy ochrony zdrowia - jak mówił Hołownia - każdy powinien mieć dostęp do lekarza specjalisty bez względu na to, jaki ma kod pocztowy. "Dziś to odległe marzenie, ale zrobimy wszystko, aby je zrealizować. Nasz pomysł to lokalne domy zdrowia, zapewniające szeroki wachlarz świadczeń specjalistycznych i badań w miastach powiatowych" - powiedział.

Ponadto stwierdził, że do każdego miasta w Polsce powyżej 10 tys. powinna dojeżdżać kolej, a do każdej gminy autobus, który dowiezie mieszkańców do szkoły lub pracy albo na stację kolejową.

W sprawach energii Hołownia wskazał zaś, że "szalone" ceny benzyny i węgla uderzają przede wszystkim w Polskę lokalną, gdzie często nie ma centralnego ogrzewania i są domy, które ludzie muszą ogrzać sami. Dlatego zdaniem lidera Polski 2050 trzeba dać im możliwość, aby produkowali własną energię ze słońca i wiatru, zakładali spółdzielnie energetyczne.