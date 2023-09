Hołownia i Kosiniak-Kamysz: wszystkie siły demokratyczne muszą dzielić się pracą

Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz od spotkania na targowisku w Elblągu rozpoczęli weekendową akcję tysiąca spotkań kandydatów tej listy z wyborcami. "Dziś wszystkie siły demokratyczne muszą dzielić się pracą" - powiedział Hołownia i zapewnił, że "mocno kibicuje" marszowi organizowanemu w niedzielę w Warszawie.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia weekendowy cykl tysiąca spotkań z mieszkańcami kraju zainaugurowali w sobotę rano na targowisku miejskim w Elblągu. Kosiniak-Kamysz powiedział, że każdy z kandydatów na listach Trzeciej Drogi w ten weekend ma odbyć co najmniej jedno spotkanie z wyborcami. Sami liderzy przejadą kraj z północy na południe - od Elbląga po Nowy Sącz.

"To dwa dni mobilizacji demokracji (...) Trzecia Droga jest po to, żeby wybierać większe dobro, a nie mniejsze zło" - mówił Kosiniak-Kamysz. "Idziemy do wyborów po to, żeby było normalnie, żeby rozwiązać najważniejsze problemy Polaków, żeby skończyć z tą waśnią, nienawiścią i hejtem. (...) To, co się dzieje, to co się wylało w ostatnich tygodniach na polskich ulicach, te fizyczne ataki, ta obłuda, to zakłamanie. Wiem, że tak wielu z nas ma tego już po prostu serdecznie dość" - mówił Kosiniak-Kamysz i zachęcał do udziału w wyborach mówiąc, że "nasza obojętność to jest poparcie dla zła, dla hejtu".

Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w Elblągu mówił, że najważniejsze przesłanie, z jakim w ten weekend idzie do wyborców Trzecia Droga jest takie, że "możemy ze sobą rozmawiać".

"Dość kłótni! To, czego dzisiaj najbardziej potrzebujemy i w polskich domach, i w polskiej polityce to to, żebyśmy na nowo zaczęli się lubić, rozmawiać ze sobą i razem rozwiązywać nasze wspólne problemy" - powiedział Hołownia.

"W hotelu spotkaliśmy ludzi jadących na jutrzejszy marsz do Warszawy, któremu mocno kibicujemy i trzymamy kciuki. Dziś wszystkie siły demokratyczne muszą być w tej pracy razem muszą dzielić się pracą po to, żebyśmy dali Polakom wybór. (...) Wybór nie tylko między demokracją, a jej brakiem, ale również na opozycji, żeby każdy się w tej demokracji odnalazł" - mówił Hołownia i podkreślał, że po wyborach jest "możliwa Polska, która powoli zacznie odbudowywać swoją siłę zarówno tu w kraju, wewnątrz i jak i w Europie".

Na konferencji w Elblągu był m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin (ubiega się o mandat senatorski z okręgu ostródzkiego) oraz prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Zwracając się do Wróblewskiego Kosiniak-Kamysz zapewnił, że "jak będziemy rządzić nie dopuścimy do tego, żeby wspólnota samorządowa została pozbawiona wpływu na to, co się dzieje w Elblągu".

"Dofinansujemy port i będziemy wzmacniać to poczucie wspólnoty, że może sama zarządzać tym, o czym stanowi. To jest dla nas bardzo ważne" - mówił Kosiniak-Kamysz nawiązując do sporu, jaki władze Elbląga toczą od wielu miesięcy z rządem ws. dokończenia drogi wodnej do elbląskiego portu.

Podczas wizyty liderów Trzeciej Drogi na konferencji w Elblągu zaprezentowali się startujący z tym okręgu do sejmu kandydaci, liderzy partii rozmawiali też z ludźmi robiącymi zakupy i prowadzącymi stragany. Kolejne spotkanie z wyborcami liderzy Trzeciej Drogi mają zaplanowane w Olsztynie.