Hołownia i PSL wspólnie o programie wyborczym. "Początek pięknej przyjaźni"

Te wybory wygramy tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, dlaczego opozycja je przegrała w 2015 roku - mówił we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas posiedzenia ekspertów jego formacji z PSL.

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu eksperckiego Polski 2050 i PSL, zapowiedziane w ubiegłym tygodniu przez liderów obu formacji Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Celem prac zespołu na być stworzenie wspólnej dla obu ugrupowań "jednej listy spraw do załatwienia" po wygranych wyborach.

Celem stworzenie wspólnej "jednej listy spraw do załatwienia"

We wtorek Hołownia wyraził nadzieję, że spotkanie będzie początkiem "pięknej przyjaźni". "To, co dzisiaj państwo zaczniecie robić, to w pewnym sensie, można powiedzieć, początek pracy w przyszłym, koalicyjnym rządzie" - mówił. Jak podkreślił, efektem prac zespołu będą trzy wspólne sprawy na pierwsze 100 dni rządu oraz trzy wspólne tematy na kadencję.

Hołownia ocenił, że dziś Polacy nie potrzebują "meblowania kolejnych ścieżek politycznych karier, tylko tego, żebyśmy dali im nadzieję, że to jest o nich".

Lider Polski 2050 pokazał podczas spotkania program swojej formacji. "Tego jest dużo, ale nikt nam nie wmówi, że bez tego wygrywa się wybory" - powiedział. "Te wybory wygramy tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, dlaczego opozycja je przegrała w 2015 roku" - stwierdził. Jak podkreślił, ważne jest, aby odczytać potrzeby obywateli i umieć udzielić na nie odpowiedzi.

Zaczyna się rozmowa wreszcie o czymś, a nie o kimś

Jak podkreślił, "zaczyna się rozmowa wreszcie o czymś, a nie o kimś", co - jak mówił - jest dziś specjalnością polskiej polityki. "Jak uzgodnimy o czymś to będziemy mogli rozmawiać o kimś" - dodał Hołownia.

Kosiniak-Kamysz wskazywał, że Polska 2050 i PSL są pierwszymi na opozycji formacjami, które rozmawiają o programie. "Można to bagatelizować, można to ośmieszać, można tego nie zauważać, ale to jest jedyne, konkretne działanie ze strony formacji demokratycznych od tygodni albo od miesięcy" - podkreślił prezes PSL.

"Wierzę w politykę, która ma ręce i nogi, nie jest tylko ustawką PR-ową, zagrywką i poza, jest wyrazem, a nie pokazem" - mówił prezes ludowców.

"To spotkanie jest wyrazem, że poważnie myślimy o Polsce, poważnie chcemy wygrać wybory, bo Polacy zasługują na to, żeby mieć poważną ofertę" - dodał.

Zespół ekspertów tworzą po stronie PSL: prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka, poseł Czesław Siekierski, senator Kazimierz Michał Ujazdowski i społeczniczka Anna Ojer, a po stronie Polski 2050: dyrektor Instytutu Strategie 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poseł Mirosław Suchoń, prawnik Stanisław Zakroczymski, prawniczka Agnieszka Tkacz i ekonomista Ryszard Wojtkowski.