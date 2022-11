Hołownia: koalicję na wybory robi się, jak są wybory; dziś scenariuszem jest start w pojedynkę

Koalicję na wybory robi się, jak są wybory; na dziś scenariuszem podstawowym dla każdego z ugrupowań opozycyjnych jest start w pojedynkę - powiedział w poniedziałek lider Polski2050 Szymon Hołownia. Dodał, że "odnosi wrażenie", iż Donald Tusk zdecydował, że "idzie sam".

Hołownia odniósł się w poniedziałek do słów lidera PO Donalda Tuska z zeszłego czwartku. "Jeżeli partie opozycyjne nie zdecydują się do końca roku na wspólną listę w wyborach parlamentarnych, to zrobię wszystko, żeby PO sama pokonała PiS" - powiedział wtedy Tusk. Lider Polski 2050 pytany w Polsat News, czy Tusk "zdecydował, że idzie sam", odparł, że takie odnosi wrażenie.

Hołownia w związku ze słowami Tuska ocenił także: "Mój Boże, jak można w ten sposób rozmawiać z partnerami? Macie czas, wyznaczam wam deadline". "My rozmawiamy, naprawdę jesteśmy w procesie rozmowy" - zapewnił.

"To nie jest żadna sztuka zrobić koalicję przedwyborczą, jakąkolwiek, półtora roku przed wyborami i obserwować, jak za pół roku ona się rozwala na skutek zewnętrznej i wewnętrznej presji" - powiedział.

Podkreślił, że "koalicję na wybory trzeba robić, jak są wybory". Dopytywany, czy oznacza to, że jeśli będzie koalicja Polski2050 z PSL, to najwyżej na kilka miesięcy przed wyborami, Hołownia odpowiedział: "Na pewno nie teraz".

"Wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy być uczciwi i powiedzieć, że dzisiaj niezależnie od tego, co myślimy, dla każdego z nas scenariuszem podstawowym jest start w pojedynkę, każdy ze swojej listy" - powiedział Hołownia i potwierdził, że oznaczałoby to cztery opozycyjne listy.

Zastrzegł jednak, że "na początku roku będzie ten czas, kiedy wszystkich nas będzie czekała pogłębiona ocena tej rzeczywistości, która wtedy będzie, na dziewięć miesięcy przed wyborami i podjęcie ostatecznych decyzji taktycznych". "Żadnej nie wykluczam" - zapewnił lider Polski2050.