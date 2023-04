Hołownia: mamy świadomość, że próg wyborczy dla koalicji to 8 procent

Mamy świadomość, że próg wyborczy dla komitetów koalicyjnych wynosi 8 procent - stwierdził lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Podkreślił, że formuła wspólnego startu z PSL ma charakter partnerski, a obie formacje porozumiały się co do minimum.

W czwartek podczas wspólnej konferencji prasowej lider Polski 2050 Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali, że podjęli decyzję o wspólnym starcie obu ugrupowań w nadchodzących wyborach parlamentarnych. "Umowa, którą dzisiaj zatwierdził zarząd mojej partii i Naczelny Komitet Wykonawczy PSL mówi wprost, że powołamy wspólny, koalicyjny komitet wyborczy" - przekazał Hołownia.

W rozmowie z TVN24 lider Polski 2050 pytany, czy nie obawia się wyższego progu wyborczego dla koalicyjnego komitetu, odparł: "Mamy świadomość, że to jest 8 procent".

"Ta formuła jest partnerska, bo nie ktoś z czyjejś listy kandyduje, tylko mamy świadomość, że my z PSL-em mamy naprawdę różne programy. Myśmy się dogadali co do minimum. My jesteśmy innymi organizacjami" - dodał polityk. "My chcemy wygrać wybory" - podkreślił.

Na uwagę, że po wyborach stworzą dwa oddzielne kluby, Hołownia odpowiedział, że będą "dwa różne kluby, ale jeden rząd".

Koalicja PSL i Polski 2050: każda z partii powołuje odrębny sztab wyborczy

W umowie pomiędzy Polską 2050 a PSL o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych w 2023 r. zapisano m.in., że w skład Koalicyjnego Komitetu Wyborczego wejdzie 10 osób, po 5 wskazanych przez zarządy obu partii.

Podkreślono, że obowiązywać będzie parytet partyjny przy powoływaniu na stanowiska pełnomocnika wyborczego i finansowego, tj. Komitet Wyborczy powoła pełnomocnika wyborczego wskazanego przez Polskę 2050, jednocześnie na jego zastępcę powoła kandydata wskazanego przez PSL; przy czym na stanowisko pełnomocnika finansowego - kandydata wskazuje PSL, zaś na stanowisko zastępcy pełnomocnika finansowego kandydata wskazuje Polska 2050.

W umowie zapisano też, że każda z partii powołuje odrębny sztab wyborczy, które będą ściśle koordynować swoją pracę.

W dokumencie określono też zasady finansowania kampanii wyborczej i podziału subwencji. Zgodnie z umową, obie partie zadeklarowały przeznaczenie porównywalnych środków z funduszu wyborczego każdej partii na finansowania koalicyjnego komitetu wyborczego, a subwencja wyborcza przysługująca koalicji wyborczej podzielona ma zostać pomiędzy partiami w równych częściach.

Umowa określa także metodę podziału miejsc na listach wyborczych. Zgodnie z nią, każda z partii zobowiązuje się do zapewnienia po 50 proc. kandydatów na posłów na wspólnej liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego w wyborach do Sejmu.