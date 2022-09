Hołownia: nie musimy dokonywać jakichś dramatycznych wyborów między Polską a UE

Nie dajmy sobie wmówić, że musimy dzisiaj dokonywać jakichś dramatycznych wyborów. Możemy mieć i Polskę, i Unię Europejską; możemy mieć i szacunek do przeszłości, i przyszłość – mówił we wtorek na konferencji prasowej w Stalowej Woli (Podkarpackie) Szymon Hołownia.

"Można mieć przywiązanie do wartości, patriotyzm i stanowczy, pokojowo przeprowadzony rozdział Kościoła i państwa. Można mieć rozwój polskiego przemysłu i bardzo szybką ścieżkę w stronę zielonej energii, z polskiego wiatru, polskiego słońca, polskiego atomu. To wszystko jest do pogodzenia. Nie dajmy sobie wmówić, że musimy dzisiaj dokonywać jakichś dramatycznych wyborów. Możemy mieć i Polskę, i Unię Europejską, możemy mieć i szacunek do przeszłości, i przyszłość, w którą musimy iść. Naprawdę jesteśmy w stanie to wszystko ze sobą pogodzić" - powiedział lider Polski 2050.

Hołownia zadeklarował, że jego ugrupowanie jest ruchem, który chce pokazać, że szacunek do tradycji, przywiązanie do wartości można bardzo łatwo i skutecznie łączyć z nowoczesnością.

Zdaniem Hołowni Stalowa Wola to dobre miejsce, żeby pokazać, czym jest równość - jedno z haseł mobilnej konwencji Polski 2050. "Stalowa Wola to miasto, które bardzo mocno doświadczyło tego, czym jest niesprawiedliwość i nierówność. Doświadczyło tego, jak bardzo ciężko było niektórym miejscom w Polsce, w ciągu 30 ostatnich lat" - mówił.

W ocenie Hołowni w dyskusji o nierównościach używa się "figury kodu pocztowego". "Chodzi o to, żeby to 37 na początku stalowowolskiego kodu (37-450) nie było czymś, co jest stygmatem, tylko po prostu administracyjną cyfrą, liczbą, miejscem na mapie. Nie może decydować o tym jedna liczba, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, jakie mamy możliwości dostępu do trzech podstawowych rzeczy, o które chcemy jako Polska 2050 walczyć. A więc do szkoły, do ochrony zdrowia i do godnej pracy" - podkreślił.

Hołownia przypomniał, że po restrukturyzacji miejscowej huty miasto doświadczało w przeszłości 30 procentowego bezrobocia. "Stalowa Wola wyszła na prostą jakieś 10 lat temu i widzicie, ile kosztowało to wysiłku, wyrzeczeń, trudu; ale jest też mnóstwo optymistycznych sygnałów, które po tym całym trudzie płyną" - mówił lider Polski 2050. Wymienił m.in. rozwój strefy gospodarczej, powstawanie startupów.

"Chcemy pokazywać, że możliwa jest Polska, w której nie trzeba będzie wyjeżdżać do Krakowa, Warszawy, nie trzeba będzie wyjeżdżać do Dublina, bo jeżeli da się ludziom szansę na to, żeby rozwijali się w swoim mieście, to oni będą umieli z tego zrobić dobry użytek. Bo Polska to kraj ludzi przedsiębiorczych, inteligentnych, zaradnych, błyskotliwych i takich, którzy nie boją się ciężko pracować, żeby osiągnąć sukces" - stwierdził Hołownia.

Dodał, że zadaniem państwa jest wyrównywanie szans, ale nie robienie wszystkiego za obywateli. Zdaniem Hołowni państwo nie może zmuszać obywateli do emigracji, musi natomiast dawać równy wybór wszystkim obywatelom.

Hołownia przypomniał w Stalowej Woli, że ruszyła mobilna konwencja partyjna, odbywająca się pod hasłem "Cztery słowa: Polska"; pierwszym z nich jest właśnie "równość".

Zadeklarował, że mobilna konwencja partyjna ma być inna od innych tego typu wydarzeń. "To my jeździmy do ludzi, a nie zwozimy ich, żeby rozmawiali z liderem" - dodał.

W czasie konferencji przedstawiono również, jak podkreślano na konferencji, kandydatów na kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych. Będą to lokalni działacze Polska 2050 Sylwester Korycki, Krzysztof Stańko i Elżbieta Burkiewicz.

