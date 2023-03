Hołownia o propozycji Biedronia: jestem zachwycony tym pomysłem

Jestem zachwycony tym pomysłem; trzeba powiedzieć ludziom, że my zrobimy dobry koalicyjny rząd - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia pytany o propozycję współprzewodniczącego Nowej Lewicy Roberta Biedronia podpisania przez partie opozycyjne porozumienia o współrządzeniu.

Biedroń podczas piątkowej wizyty w woj. łódzkim zaapelował do opozycyjnych partii o podpisanie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi minimum programowego dotyczącego przyszłego rządu.

Hołownia pytany wieczorem w TVN24 o tę propozycję powiedział, że jest zachwycony tym pomysłem. "Tym bardziej, że zgłaszam go już chyba od ponad roku. Proponowaliśmy konwencję o przyszłości Polski, która dokładnie temu miała służyć - rozmowom programowym, nie taktycznym, nie technicznym, tylko programowym. Tak żebyśmy pokazali Polakom, że będzie z tego wspólny rząd".

"Mam wrażenie, że to dzisiaj dużo ważniejsze, niż skupianie się tylko i wyłącznie na naszych politycznych układankach. Trzeba przenieść te nadzieje, ten punkt odniesienia w wyobraźni i powiedzieć ludziom, że my zrobimy dobry rząd; że to będzie dobry koalicyjny rząd, i on też będzie miał podstawy programowe" - powiedział Hołownia.

"Powinniśmy dziś urzec Polaków i przekonać tym, że mamy wspólną wizję, idziemy do wspólnego celu" - dodał.

Lidewr Polski 2050 został też zapytany o wspólną listę opozycji. Jak ocenił, jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz. "Natomiast ja powtarzam to, co powtarzam też bardzo konsekwentnie od bardzo długiego czasu: czas na decyzje ostateczną nastąpi przed samym startem kampanii. Zobaczymy jak będą wtedy wyglądały badania, gdzie będziemy z emocjami, jaki będzie najskuteczniejszy sposób na pokonanie PiS" - zaznaczył.

autor: Rafał Białkowski

rbk/ mok/