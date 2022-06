Hołownia o spotkaniu z liderami opozycji: najpierw dyskusja merytoryczna, potem taktyka polityczna

Jestem gotowy do rozmów z liderami opozycji - mówił w czwartek lider Polski 2050 Szymon Hołownia w TVN24. Zastrzegł jednak, że nie dojdzie do nich w ten weekend. Wyjaśnił, że przed dyskusjami o charakterze politycznym, powinny odbyć się rozmowy o meritum polskich problemów, w tym o drożyźnie i walce z inflacją.

Hołownia był pytany w TVN24, "dlaczego nie dojdzie do spotkania liderów opozycji w ten weekend?". "Dlatego, że mieliśmy różne wizje. Bo ja wychodzę z założenia, że zanim zaczniemy toczyć dyskusje polityczne, to powinniśmy usiąść i porozmawiać o meritum, (...) pokazać, że nie swoimi problemami się zajmujemy, tylko problemami Polaków" - zaznaczył. Hołownia zapewnił, że do takich rozmów jest gotowy, a przede wszystkim chciałby rozmawiać o drożyźnie i pomysłach na zwalczanie inflacji.

Dopytywany, kto w takim razie nie był na rozmowy gotowy, szef Polski 2050 stwierdził: "partnerzy mieli różne zdania na temat timingu (wyczucia czasu) i na temat tego, czy to nie jest za wcześnie przed wyborami". "Mieli obawy, że być może ludzie się jakoś zasmucą, widząc, że możemy mieć różne zdania" - dodał.

"Zaproszenie moje, nasze pozostaje otwarte. Uważam, że najpierw dyskusja merytoryczna, później taktyka polityczna i polityczne układanki" - dodał.

Pytany o to, kto - jego zdaniem byłby - lepszym kandydatem na premiera - on, szef PO Donald Tusk czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Hołownia odpowiedział: "trzeba przede wszystkim usiąść i porozmawiać między sobą". Dopytywany, co by zrobił, "gdyby ktoś powiedział - Szymon - bierze pan (tekę premiera-PAP)?", Hołownia odparł: "No jak miałbym tego nie wziąć?".

Hołownia skomentował też spotkanie szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami w środę w Sochaczewie.

"To nawet nie jest teatr, to jest cyrk". "I to strasznie smutny cyrk, kiedy trzeba ludzi przekonywać, żeby przywożonego w lektyce wodza okrzykiwali, a później wódz odpowie serdecznym +dziękuję+ i obieca halę; a w następnym miejscu obieca dostęp do morza i smażalni, w innym metro, w innym kosmodrom, a ludzie będą skandować tak, jak działacz dyżurny im powie" - mówił lider Polski 2050.

W jego ocenie, przypominało to czasy PRL-u. "Ci ludzie żyją w PRL-u mentalnie. Oni z tego imaginarium czerpią pełnymi garściami. To, co widzieli na wiecach (Edwarda) Gierka, (Wojciecha) Jaruzelskiego, (Zbigniewa) Messnera, odtwarzają jeden do jednego pięćdziesiąt lat później. To jest przerażające, że można uciekać się do takich psycho-manipulacyjnych praktyk" - dodał.

Kaczyński rozpoczął w środę objazd kraju, podczas którego ma odwiedzić 94 miejscowości. W Sochaczewie szef PiS wygłosił przemówienie i odpowiadał na pytania gości; jego słowa spotykały się z entuzjastycznymi okrzykami publiczności. W internecie pojawiły się w czwartek filmiki i komentarze m.in. polityków opozycji, że były one wcześniej "ćwiczone". W Sochaczewie Kaczyński zapowiedział m.in. powstanie hali. "Jeżdżę po Polsce i w dużo mniejszych miejscach jest hala. Musi być hala" - mówił.