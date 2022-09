Hołownia: państwo „bezzębne” wobec problemów rynku pracy

Państwo jest bezzębne jeżeli chodzi o problemy na rynku pracy - potrzeba, aby ujęło się za pracownikami i pracodawcami, którzy ich zatrudniają; w tej układance pracodawcy i pracownicy są równoważni – przekonywał w piątek w Częstochowie lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Częstochowa była kolejnym miastem, odwiedzonym przez Hołownię w ramach "mobilnej konwencji" pod hasłem "Cztery słowa: Polska". Podczas konferencji prasowych i spotkań z mieszkańcami Polska 2050 przedstawia swoje spojrzenie na cztery zagadnienia: równość, pracę, rodzinę i wolność. Piątkowy briefing w Częstochowie poświęcono głównie problematyce pracy.

"Praca jest rzeczą absolutnie fundamentalnie ważną w Polsce. To praca ludzi, a nie surowce i nie kapitał budują polski dobrobyt" - mówił Hołownia, podkreślając, iż praca "powinna być wykonywana w godnych warunkach i godnie opłacana", "tworzyć wspólnotę, a nie ją rozbijać" oraz "dawać siły i zdrowie, a nie je odbierać".

Polityk zwrócił uwagę na - jak ocenił - "dramatyczne niedoinwestowanie" Państwowej Inspekcji Pracy, wskazując, iż budżet tej instytucji jest mniejszy od budżetu Instytutu Pamięci Narodowej, a powinien być - mówił - dwukrotnie większy. Opowiedział się za zagwarantowaniem aktywnych i efektywnych procedur antymobbingowych w firmach.

Przypomniał, że szacunek i respektowanie praw pracowniczych wypływa z polskiej konstytucji, a także z wielu nauk społecznych Jana Pawła II. "Dzisiaj Francja i Szwecja stosują się do jego słów bardziej niż stosuje się chrześcijańska Polska" - ocenił lider Polski 2050.

Podkreślił wagę szacunku dla pracodawców, wskazując, że muszą oni mieć stabilne warunki działania i rozwoju. "Dzisiaj pracodawcy są zaskakiwani nagłymi zmianami warunków działalności" - mówił Hołownia. Jego zdaniem, potrzebna jest gwarancja, że regulacje podatkowe mogą być zmieniane najdalej do czerwca w roku poprzedzającym kolejny rok podatkowy, by przedsiębiorcy mogli przygotować się do zmian.

Podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia powiedział, że Częstochowa - "stolica polskiego katolicyzmu" - jest także dobrym miejscem do przypomnienia postulatów Polski 2050 odnośnie relacji Państwo-Kościół.

"Polska 2050 przygotowała konkretny plan rozdziału Kościoła i Państwa - sprawienia, żeby Polska była rzeczywiście państwem świeckim, ale przyjaznym wszystkim wyznaniom. Żeby rozdział Kościoła i Państwa, bo sprawy zaszły tu za daleko, dokonał się pokojowo, bez żadnych wojen religijnych, pragmatyczne, bez okrzyków, bez niepotrzebnych manifestacji" - powiedział polityk.

W 12-punktowym planie Polski 2050 w tym zakresie jest m.in. likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie go odpisem podatkowym lub zwiększeniem limitu darowizn, uregulowanie kwestii religii w szkołach, cenników na cmentarzach czy łączenia uroczystości państwowych z religijnymi. Plan ten - po wygranych wyborach - miałby wdrażać specjalny pełnomocnik na szczeblu rządowym.

Hołownia powtórzył, że Polska 2050 nie popiera pomysłu przesunięcia terminu wyborów samorządowych o pół roku, by nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi. "Nie zmienia się zamków z włamywaczem" - powiedział lider partii, tłumacząc, iż "nie zmienia się spraw ustrojowych z kimś, kto konstytucję łamie". Ocenił, ze obecnie większości Polaków nie interesują sprawy ustrojowe, ale m.in. rosnące ceny gazu i energii, brak opału na zimę czy wysokie koszty utrzymania.

W ocenie Hołowni, wobec kryzysu energetycznego obowiązkiem rządu jest zapewnienie obywatelom energii i ciepła, rządzący nie mają jednak - jego zdaniem - moralnego prawa, by nawoływać do oszczędzania prądu czy gazu. W tym zakresie - mówił - rząd powinien zacząć od siebie, np. zmniejszając oświetlenie zewnętrzne budynków administracji publicznej czy obniżając w okresie zimowym temperaturę w takich obiektach. Wskazał też na - jego zdaniem - nieuzasadnioną rozrzutność rządzących, podając przykłady: od ławeczek z wiatą odwzorowującą kontury Polski, przez plan odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie po projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Szymon Hołownia uważa, że gdy tylko - jak mówił - w obozie Zjednoczonej Prawicy "pojawi się rysa", opozycja powinna szybko zaproponować konstruktywne wotum nieufności i doprowadzić do powołania rządu technicznego, a następnie jak najszybciej uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ocenił, że gdyby PiS, za zgodą prezydenta, chciał zmienić ordynację wyborczą do parlamentu - wtedy uzasadniona byłaby wspólna lista wyborcza opozycji. "Wtedy jesteśmy na wojnie demokrację" - powiedział.

"Te wybory będą nie o zmianę jednej partii na drugą - to są wybory o ustroju Rzeczpospolitej. To są najważniejsze wybory od 30 lat; to są wybory pokoleniowe; to są wybory, które na trwałe umieszczą Polskę na Zachodzie albo na Wschodzie na następne 30 albo 50 lat. I dlatego nie możemy ich przespać" - powiedział lider Polski 2050 o najbliższych wyborach parlamentarnych, niezależnie od tego, w jakim odbędą się terminie.

Komentując niektóre zachowania wobec dziennikarzy prezesa NBP Adama Glapińskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, Hołownia ocenił, że politycy obozu rządzącego "wiedzą, że sytuacja dojrzewa do tego, żeby Polacy wywieźli ich na taczkach, więc z tych nerwów przestają się kontrolować".

"To, co dzisiaj widzimy, to już nie jest arogancja - to jest agresja, a agresja bierze się z lęku" - mówił. Jego zdaniem politycy obozu rządzącego "panicznie się boją, że zostaną odklejeni od koryta". Według lidera Polski2050, Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.

Podczas piątkowej wizyty w woj. śląskim Szymon Hołownia odwiedzi także Rybnik i Sosnowiec, zaś w sobotę będzie w Małopolsce. Podczas obecnej "mobilnej konwencji" lider Polski 2050 odwiedza łącznia 12 okręgów wyborczych; wcześniej był m.in. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.