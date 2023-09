Hołownia: państwo nie może się "umizgiwać" do Kościoła

Państwo nie może "umizgiwać" się do Kościoła, a Kościół powinien uzyskać w relacjach z państwem pełną autonomię – mówił we wtorek w Poznaniu lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Ocenił, że Polska będzie lepsza, gdy państwo zostanie oddzielone od Kościoła.

Zapewnił, że celem Polski 2050 jest wyprowadzenie polityki partyjnej z Kościoła i z mediów publicznych.

"To jest w ogóle filozofia tej władzy, że rzeczy, które powinny być nasze wspólne, powinny służyć nam wszystkim, prywatyzuje i zawłaszcza. Zobaczcie, co zrobili z mikrofonami i kamerami publicznych mediów. Zobaczcie, co próbują robić z kościelnymi ambonami, próbując zabrać nam również Kościół. Upolitycznić ten przekaz, który powinien być przekazem jednoczącym, łączącym i zupełnie innego porządku. My tej prywatyzacji wspólnych obszarów przez państwo przez PiS mówimy stanowcze nie" - podkreślił.

Zapewnił, że Polska 2050 doprowadzi do rozdziału Kościoła od państwa.

"Wielu o tym gada, a my położyliśmy to na stole: 12 punktów, w których mówimy jak to zrobić, jak skończyć z tymi patologiami, o których słyszymy, i które widzimy co chwila. Jak rozliczyć wszystkie te przelewy, które idą do różnego rodzaju instytucji związanych z przedsiębiorczym zakonnikiem z Torunia. Jak doprowadzić do tego, żeby nie mieszały się porządki: świecki i kościelny, a politycy nie nakręcali swoich spotów przy kościelnych ołtarzach" - powiedział.

Jak podkreślił, "to nie może mieć miejsca w Polsce, która jest domem ludzi wierzących i niewierzących". "Tylko ten porządek: państwo na swoje miejsce, Kościół na swoje miejsce jest w stanie zapewnić nam spokój" - powiedział.

Hołownia stwierdził, że państwo "nie może umizgiwać się do Kościoła, a Kościół powinien uzyskać w relacjach z państwem pełną autonomię".

Konferencja Polski 2050 odbyła się przy siedzibie TVP3 Poznań. Hołownia zapowiedział, że jego ambicją jest "wyprostowanie kręgosłupa mediów publicznych".

"Zreformujemy media publiczne. Opracowaliśmy plan, program, jak dzisiaj media publiczne powinny wyglądać, jak je odpolitycznić, jak odciąć tą polityczną smycz, która dusi dzisiaj takie lokalne ośrodki, dać im więcej autonomii. Jak sprawić, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rzeczywiście była pluralistycznym ciałem" - mówił.

Poinformował o zamiarze likwidacji Rady Mediów Narodowych i abonamentu. "Wprowadzimy finansowanie misji mediów publicznych z odpisów podatkowych uzyskiwanych od gigantów cyfrowych. To, co dzisiaj jest państwu potrzebne, to przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie będzie w Polsce bezpieczeństwa, jeżeli ludzie nie będą podejmowali decyzji dotyczących ich życia na podstawie prawdziwych informacji" - powiedział.

Jak dodał, dostęp do "prawdziwej, nieskażonej propagandą informacji jest dziś prawem człowieka".

"My chcemy zmieniać Polskę na lepsze, dlatego konsekwentnie i metodycznie wyprostujemy kręgosłup mediów publicznych, doprowadzimy do tego, że będą rzeczywiście publiczne, rzeczywiście nas wszystkich, a nie tej czy innej partii. Oddzielimy państwo od Kościoła i Kościół od państwa skutecznie, dobrze i bez żadnej wojny religijnej - tak, żeby państwo było na swoim miejscu i Kościół był na swoim miejscu, bo tylko wtedy będzie porządek" - powiedział Hołownia.