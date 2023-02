Hołownia: Polska 2050 i PSL chcą stworzyć jedną listę spraw do załatwienia

Polska 2050 i PSL chcą stworzyć wspólną listę spraw do załatwienia przez przyszły rząd po przejęciu władzy - zapowiedział we wtorek Szymon Hołownia na konferencji z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To pierwszy krok w naszej długiej i owocnej współpracy - dodał.

"Staje dzisiaj przed wami dwóch liderów: najstarszej i najmłodszej partii żywo działających w polskiej polityce" - powiedział lider Polski 2050 na wspólnej konferencji prasowej z szefem PSL.

"To moment bardzo ważny, bo chcemy odpowiedzieć na pytania, które często są wobec nas kierowane: tak, chcemy stworzyć jedną listę, jedną, wspólną listę spraw do załatwienia" - oświadczył Hołownia. Dodał, że na taką listę Polacy czekają od dawna, mając dość politykierstwa i sporów, które toczą się nad ich głowami.

Szef Polski 2050 wskazywał, że dziś toczy się wojna o to, za których rządów ludziom żyło się biedniej. Dlatego - podkreślił - czas, by ktoś powiedział, jak sprawić, by ludzie w Polsce byli bogatsi.

"Dlatego zdecydowaliśmy się z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem na ten krok, który jest pierwszym krokiem w naszej - mam nadzieję - długiej i owocnej współpracy. Chcemy stworzyć listę najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu władzy i tych, które trzeba załatwić w ciągu kadencji, w ciągu czterech lat" - poinformował.

Zapowiedział, że opracowaniem takiej listy zajmie się zespół ekspertów, polityków i aktywistów z obu ugrupowań - zespół przygotować ma katalog "spraw do załatwienia", z którymi Polska oraz PSL będą chciały "iść dalej polityczną drogą". "Okaże się w jakiej formule wyborczej na koniec" - dodał Hołownia.