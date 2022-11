Hołownia: potrzebujemy systemów rakietowych; trzeba prosić sojuszników z NATO o relokowanie sprzętu do Polski

Aby bronić się skutecznie przed napadem z powietrza, potrzebujemy systemów rakietowych. Możemy mieć je "na już" tylko prosząc naszych sojuszników z NATO, by taki sprzęt do nas relokowali; to powinno być oczko w głowie rządzących – mówił w czwartek w Radomiu lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Hołownia odwiedził Radom w ramach Mobilnej Konwencji Partyjnej Polski 2050, w trakcie której skupił się głównie na zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa Polski.

"Jeżeli mamy bronić się skutecznie przed napadem z powietrza, potrzebujemy środków obronnych krótkiego zasięgu, średniego zasięgu i potrzebujemy systemów rakietowych takich jak HIMARS, które będą w stanie razić zagrożenie zanim osiągnie terytorium Rzeczypospolitej" - mówił lider Polski 2050.

Według niego Polska powinna o ten sprzęt zabiegać w NATO. "Ten sprzęt możemy mieć dzisiaj tylko w jeden sposób +od razu, na już+, prosząc o to skutecznie naszych sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego. I to powinno być dzisiaj oczko w głowie polskich rządzących. Nie tylko kupować i podpisywać kolejne kontrakty z dostawą za dwa, trzy, cztery, pięć czy dziesięć lat, ale skutecznie prosić na forum Paktu Północnoatlantyckiego o to, żeby ci nasi sojusznicy, którzy dysponują takim sprzętem relokowali go do Polski" - stwierdził Hołownia.

Dodał, że tego rodzaju system obronny jest obecnie w Polsce niezbędny. "My go dzisiaj tutaj, w Polsce potrzebujemy - mówiąc zupełnie wprost - dużo bardziej, w interesie całego NATO i wszystkich tych krajów, niż oni w tej chwili w tych swoich bazach, gdzieś na zachodzie Europy" - zaznaczył lider Polski 2050.

Dodał, że w Polsce powinno się znaleźć jak najwięcej wyrzutni typu HIMARS czy Patriot. "Pierwsza i podstawowa rzecz: jak najwięcej Patriotów, jak najwięcej HIMARS-ów, jak najwięcej innego sprzętu, który może ochronić polskie niebo, tutaj w Polsce, jak najszybciej - dzięki skutecznej dyplomacji polskiego rządu, dzięki skutecznym działaniom polskiego prezydenta. My mamy prawo od nich dzisiaj tego wymagać, zwłaszcza po tym, co stało się w Przewodowie" - zaznaczył Hołownia.

Lider Polski 2050 zwrócił uwagę, że wydatki na obronność przyszłym roku mają sięgnąć rekordowych kwot, nawet ponad 140 mld zł. "To są potężne pieniądze, od lat niewidziane w polskim państwowym budżecie. Trzeba zrobić wszystko - to trzeba powiedzieć dzisiaj w Radomiu, w tej jednej ze stolic polskiej zbrojeniówki - żeby gros tych pieniędzy budowało polski przemysł, a nie tylko przemysł koreański, amerykański czy jakiegoś innego kraju" - stwierdził Hołownia.

Wskazał, że jak najwięcej z zakupów zbrojeniowych, które robi MON, musi być opatrzone umowami offsetowymi. "Musi być zabezpieczone w taki sposób, żeby polski przemysł na tym korzystał, żeby w polskim przemyśle budowały się zdolności poprzez rozwój i badania, poprzez zatrudnienie" - stwierdził Hołownia.