Hołownia: powinniśmy uzdrowić media publiczne

Powinniśmy uzdrowić media publiczne, to jest w interesie obywateli - mówił w środę lider Polski 2050 Szymon Hołownia, prezentując plan ugrupowania, zakładający m.in. likwidację abonamentu RTV oraz Rady Mediów Narodowych i finasowanie ich z funduszu z odpisów podatkowych gigantów cyfrowych i reklamowych.

Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawił w środę na konferencji prasowej plan "recepty uzdrowienia" mediów publicznych.

Mówił, nawiązując do nazwy komitetu Polski 2050 i PSL, że ta obrana "Trzecia Droga" to droga konstruktywnego rozwiązywania problemów, które dzisiaj przed nami stoją, a plan nowych mediów publicznych to "kwintesencja Trzeciej Drogi". "Powinniśmy uzdrowić media publiczne - to jest w interesie obywateli. Nasz dokument jest receptą, jak to zrobić" - podkreślił zaznaczając, że rozwiązaniem nie jest likwidacja mediów publicznych.

"Zlikwidujemy abonament radiowo-telewizyjny, płacony dziś przez mniej niż 5 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Zlikwidujemy też korupcjogenne mechanizmy w rodzaju dostarczania co roku dodatkowych 2 mld zł na media publiczne, które wprowadził prezydent Andrzej Duda" - zapowiedział przewodniczący Polski 2050 prezentując najważniejsze założenia tego planu "Nowe media publiczne".

Wyjaśnił, że zgodnie z założeniem, media publiczne miałyby być finansowane ze specjalnego funduszu medialnego składającego się z odpisów podatkowych gigantów cyfrowych i reklamowych działających w Polsce.

"Zlikwidujemy również Radę Mediów Narodowych. To jest kompletnie zbędne ciało, skrajnie upolitycznione, wymyślone nie po to, żeby coś było lepiej, tylko żeby krócej trzymać media na smyczy" - ocenił.

Hołownia mówił, że program zakłada również zmiany w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. "Potrzebujemy KRRiT, która będzie miała czytelny skład: po jednym przedstawicielu każdego klubu parlamentarnego plus jeden przedstawcie prezydenta. W takim składzie Rada będzie w stanie wypowiadać się w sposób taki, który nikomu nie zapewni znaczącej większości a jednocześnie wszystkie stanowiska będą reprezentowane" - oświadczył.

Lider Polski 2050 zwracał również uwagę na konieczność wsparcia mediów lokalnych. Jego zdaniem powinny one zacząć pracować na rzecz swojej społeczności, a nie być "miejscem płacenia haraczu kolejnym zmieniającym się rządom". "Dlatego chcemy odciąć je od Warszawy, tworząc 16 spółek medialnych, które będą produkowały kontent" - poinformował.

"Media publiczne, które chcemy zrobić, to są media, w których nie będzie ludzi Hołowni, Kaczyńskiego, Tuska czy Kosiniaka-Kamysza. Będą nimi zarządzać bezpartyjni fachowcy" - zapowiedział. Podkreślał, że media publiczne da się naprawić. "Nie likwidujemy, nie zamykamy, nie mówimy +zaorać+ media publiczne, ale też nie pozwalamy, żeby dłużej trwała patologia, którą dzisiaj obserwujemy. Media publiczne trzeba natychmiast uzdrowić i to jest w interesie państwa i obywateli" - mówił.

Adam Rudawski b. dziennikarz, współautor dokumentu "Nowe media publiczne" mówił, że plan zakłada otwarte konkursy na szefów mediów publicznych oraz oddzielenie funkcji prezesa zarządu od redaktora naczelnego.

Mówił również o konieczności dokonania zmiany struktury organizacyjnej mediów publicznych. "Chcemy, aby z połączenia Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej powstała jedna multimedialna firma o nazwie Media Polskie, która będzie odpowiadała za portale internetowe oraz centralne programy radiowe i telewizyjne" - powiedział.

Dodał, że plan zakłada również zmniejszenie ilości reklam w mediach publicznych - o połowę w radiach i telewizji oraz całkowicie w portalach internetowych i platformach streamingowych publicznych nadawców.

Zgodnie z opublikowanym na stronie Strategie 2050 planem "Nowe media publiczne", system nowych mediów publicznych powinien składać się z 17 podmiotów: jednej spółki akcyjnej Media Polskie, która przejmuje zadania oraz marki medialne Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz 16 spółek akcyjnych Media Regionalne, które przejmują zadania i marki medialne regionalnych spółek radia publicznego oraz oddziałów Telewizji Polskiej (obecnie TVP3).

Dodano, że dla stworzenia nowego modelu mediów publicznych zakłada się likwidację obecnych spółek: Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Polska Agencja Prasowa oraz siedemnastu radiowych spółek regionalnych, których majątek trwały oraz prawa do marek medialnych (np. PR 1, PR 2, TVP 1, TVP 2, Radio Szczecin, Radio Białystok, TVP Gdańsk, itd.) przejmą odpowiednio Media Polskie i Media Regionalne.

Zgodnie z założeniami, z obecnych 36 podmiotów tj. 20 spółek (PR SA, TVP SA, PAP SA, Regionalne spółki radiowe) oraz 16 oddziałów TVP - w nowej koncepcji - zmniejszono tą liczbę do 17 spółek mediów publicznych (Media Polskie SA i 16 spółek Media Regionalne).