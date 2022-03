Hołownia przed RBN: prezydent powinien przejść do ofensywy dyplomatycznej

Prezydent Andrzej Duda powinien przejść do dyplomatycznej ofensywy i sprawić, żeby głos Polski był słyszalny, żeby wytyczał nowe szlaki wspólnocie międzynarodowej - mówił przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Szymon Hołownia.

W poniedziałek o godz. 15.00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem prezydenta.

"Dzisiejsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie dobrą okazją, żeby poprosić, zasugerować prezydentowi, że teraz to on, w imieniu Rzeczypospolitej, powinien przejść do dyplomatycznej ofensywy i sprawić, żeby głos Polski był wyraźny, słyszalny, słuchany, ale przede wszystkim, żeby wytyczał nowe tropy, nowe szlaki wspólnocie międzynarodowej" - podkreślił przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni na briefingu prasowym przed posiedzeniem RBN.

Poinformował, że podczas posiedzenia RBN będzie sugerował prezydentowi, by - wzorem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - jak najczęściej rozmawiał z przywódcami państw. Podkreślił, że polski prezydent "nie musi tego robić zdalnie, może wsiąść w samolot i odwiedzić dziesięć kluczowych europejskich stolic". Według niego Andrzej Duda powinien teraz skutecznie przekonywać do dwóch rzeczy: "żeby cała Europa, nie tylko Polska, stała się miejscem, które będzie przyjmowało uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy" oraz by wyposażyć Ukrainę "we wszystkie możliwe środki, które pozwolą jej zamknąć przestrzeń powietrzną".

Wyjaśnił, że Polska powinna być dzisiaj krajem, które będzie gościnnie przyjmowało Ukraińców na pierwszy pobyt, a następnie w sposób skoordynowany z innymi państwami wysyłało do innych państw Europy tych uchodźców, który będą chcieli wyjechać. Zaznaczył, że te państwa powinny zapewnić uchodźcom ten sam standard i status, który zapewnia im Polska.

"Druga kluczowa sprawa, to zabieganie o to, żeby Ukrainę jak najszybciej wyposażyć we wszystkie możliwe środki, które pozwolą jej zamknąć przestrzeń powietrzną dla wrogich statków powietrznych" - podkreślił Hołownia.

W jego opinii koniecznie trzeba wprowadzić też nowe sankcje, ponieważ - jeśli ich nie będzie - to rosyjski prezydent Władimir Putin nauczy się omijać stare. "Trzeba zgodzić się z prezydentem Joe Bidenem, że kwestią bezpieczeństwa Europy i świata jest pozbawienie Władimira Putina władzy" - przyznał.

Jako trzecią rzecz wskazał na konieczność skoordynowania wysiłków humanitarnych.

Poinformował, że docierają do niego sygnały, iż w niektórych miejscach na Ukrainie brakuje podstawowych produktów, takich jak np. antybiotyki. "To już nie jest kwestia polityki międzynarodowej, to kwestia logistyki i pieniędzy. Powinniśmy na forum europejskim - bo tak jest łatwiej i prościej - jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby taka hańbiącą dla nas sytuacja, jako dla sąsiadów Ukrainy, jak najszybciej przestała mieć miejsce" - apelował. "Antybiotyki, środki opatrunkowe, środki ochrony osobistej - to są rzeczy, które dziś powinny z Europy szerokim strumieniem płynąć na Ukrainę" - dodał.