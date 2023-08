Hołownia: reprezentacja Polski 2050 to zupełnie nowe rozdanie kart w polskiej polityce

Reprezentacja Polski 2050 to zupełnie nowe rozdanie kart w polskiej polityce, to ludzie, którzy nie idą do polityki, by wywracać jakieś stoliki, ale by je posprzątać - powiedział we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia, przedstawiając kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu.

Hołownia razem z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ogłosił we wtorek w Warszawie kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu.

"Reprezentacja Polski 2050 to zupełnie nowe rozdanie kart w polskiej polityce. To ludzie, którzy nie idą do niej, by wywracać jakieś stoliki, ale by je posprzątać, by było przy nich miejsce do rozmowy. (...) Chcemy zastąpić to, co do tej pory niszczyło, tym co łączy" - zaznaczył lider Polski 2050.

Wśród kandydatów Polski 2050 do Sejmu z list Trzeciej Drogi wymienił Martę Cienkowską, która - jak mówił - od zera zbudowała swoją firmę i otrzyma miejsce nr 2 w okręgu płockim.

Poinformował, że z list Trzeciej Drogi wystartuje też jego zastępczyni Agnieszka Buczyńska i Rafał Kasprzyk, inżynier, ekonomista, maratończyk. Ogłosił też, że Adam Rudawski, b. prezes Radia Szczecin będzie "dwójką" w okręgu szczecińskim.