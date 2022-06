Hołownia: to był tragiczny rok dla polskiej oświaty

To był tragiczny rok dla polskiej oświaty i dla polskiej szkoły - powiedział we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Według niego rok szkolny - pierwszy, który w całości minął pod rządami Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka - pokazał, iż zarówno nauczycieli, jak i uczniów rząd "traktuje z buta".

We wtorek w Sejmie odbywają się konsultacje planu edukacyjnego Polski 2050 "Edukacja dla przyszłości".

Na konferencji prasowej przed konsultacjami lider Polski 2050 Szymon Hołownia przypomniał, że w tym tygodniu - w piątek, 24 czerwca - kończy się rok szkolny w całości przeprowadzony pod kuratelą ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

"To był tragiczny rok dla polskiej oświaty, dla polskiej szkoły, i dla polskich nauczycieli i uczniów - mówił przed Sejmem Hołownia. "Nauczycieli ten rząd traktuje z buta, uczniów zresztą podobnie" - dodał.

Przekonywał, że inwestycja w edukacje to rzecz kluczowa, bo dzieci muszą chodzić do szkoły codziennie i nie będą czekać, aż ministrowie "się ogarnął".

Hołownia zapewnił, że jego ugrupowanie przywiązuje wielką wagę do edukacji kolejnych pokoleń.

Podkreślił, że - zgodnie z "Planem dla edukacji" Polski 2050 - aby powstrzymać odpływ nauczycieli z zawodu, powinni oni zarabiać minimum średnią krajową. Ponadto, dzieci powinny uzyskiwać w szkole praktyczną wiedzę i kompetencje odpowiednie do wyzwań współczesnego świata. Edukacja klimatyczna, obywatelska i psychologiczna, rozwój kreatywności, krytycznego myślenia, komunikacji, płynny język angielski po ukończeniu szkoły podstawowej - to kwestie, na jakie kładą nacisk eksperci ze Strategii Polska 2050, którzy opracowywali program - dodał.

Jak podkreślił, kwestia wyrównywania szans jest równie ważnym elementem programu edukacyjnego Polski 2050. "Dzieci w Warszawie muszą mieć te same możliwości, co dzieci w Małkini czy w innych miejscach na mapie Polski. Trzeba skończyć z nierównościami w dostępie do edukacji" - apelował Hołownia.

Obecna na konferencji Miłosława Zagłoba z Instytutu Strategie 2050 przypomniała, że do Sejmu wpłynął rządowy projekt zmiany Karty nauczyciela. W jej ocenie jest to kolejny dowód na to, że rząd nie traktuje poważnie nauczycieli ani reprezentujących ich związków zawodowych, które zaopiniowały ten projekt jednoznacznie negatywnie.

Zwracała również uwagę, że mimo iż w tym tygodniu kończy się nauka, to jednak szkoły będą pracować dalej, przygotowując na wrzesień organizację zajęć dla polskich i ukraińskich dzieci, których - po rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przybyło do polskich szkół tysiące.

Przemysław Staroń, jeden z ekspertów opracowujących "Edukację dla przyszłości" Polski 2050, podkreślił, że coraz więcej nauczycieli odchodzi z zawodu, a ci, którzy zostali, ocierają się o heroizm. Pytał też rząd, co będzie, jak nauczycieli zabraknie. "Możemy nie mieć empatii w stosunku do nauczycieli, ale pomyślmy o dzieciach" - mówił. Podkreślił, że wielowymiarowe wsparcie dla nauczycieli jest istotnym elementem programu Polski 2050.

W połowie maja lider Polski 2050 Szymon Hołownia wspólnie z zespołem przedstawił program edukacyjny Polski 2050 "Edukacja dla przyszłości". Jak podkreślił, jest w nim mowa o kooperacji, krytycznym myśleniu i umiejętności komunikacji ze światem. "To są fundamentalne rzeczy, bez których nasze dzieciaki nie poradzą sobie w tym coraz szybciej zmieniającym się świecie" - mówił. Podkreślał, że program ten opisuje szkołę, w której obowiązuje paradygmat współpracy a nie rywalizacji, a także wskazuje sposób podwyższenia statusu zawodu nauczyciela.