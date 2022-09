Hołownia: w niedzielę w Warszawie rozpocznie się Kongres Europa 2050

W niedzielę w Warszawie rozpocznie się Kongres Europa 2050; na moje zaproszenie do Polski przybędą członkowie europarlamentarnej grupy Renew Europe - poinformował we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 zaznaczył, że delegacja, która przybędzie do Polski na kongres Europa 2050 będzie liczyć łącznie około 300 osób. Wśród nich będzie kilku byłych premierów, ministrów i działaczy z państw, w których partie z Renew Europe są partiami rządzącymi. Organizatorzy spodziewają się także obecności Stéphane Séjourné przewodniczącego frakcji Renew Europe i nowego szefa partii prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

"Najbliższe kilka dni to wielkie zgromadzenie europejskie na zaproszenie Polski 2050 i Szymona Hołowni" - podkreślił wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko. Przypomniał, że Renew Europe to trzecia co do wielkości frakcja w Parlamencie Europejskim. W jej szeregach jest Róża Thun, która w ubiegłym roku dołączyła do Polski 2050. "Mamy tam partnerów z partii prezydenta Francji Emmanuela Macrona, mamy partnerów pochodzących z partii, która należy do koalicji rządzącej w Berlinie" - wyliczał.

Poinformował jednocześnie, że jednym z głównych punktów rozmów polityków Polski 2050 z europarlamentarzystami będzie kwestia wojny na Ukrainie. "Bardzo nam zależy na tej rozmowie. Chcemy uzmysłowić naszym partnerom, tym którzy, wydaje się jeszcze nie mają tej świadomości, jaka w tej chwili jest stawka i na jakim etapie wojny jest Ukraina, że czołgi niemieckie powinny jak najszybciej trafić na Ukrainę, aby takie rzeczy jak Izium nigdy więcej się nie zdarzyły, aby reżim Władimira Putina został w Ukrainie zatrzymany" - powiedział.

Kongres Renew Europe i Polski 2050 pod nazwą "Europa 2050" rozpocznie się w niedzielę. W programie zaplanowano m.in. cykl debat, spotkań i seminariów z udziałem polityków Polski 2050 i eurodeputowanych Renew Europe. Delegaci będą rozmawiać m.in. o kwestiach bezpieczeństwa, pozycji Polski w Europie. Tematem dyskusji będzie także sprawiedliwa, zielona transformacja, bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Wystąpią m.in. Szymon Hołownia, Michał Kobosko, europosłanka Polski 2050 Róża Thun, komisarze europejscy i politycy z wielu krajów członkowskich.

Renew Europe to frakcja w Parlamencie Europejskim, która powstała w 2019 r. Skupia ugrupowania liberalne.

