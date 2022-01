Hołownia: w relacji z obywatelami państwo powinno być partnerem a nie prześladowcą

System składek, które przekazujemy państwu, powinien być czytelny i przewidywalny; państwo powinno być w relacji z obywatelami partnerem a nie prześladowcą - mówił Szymon Hołownia podczas poniedziałkowych konsultacji zorganizowanych przez Polskę 2050 i Instytut Strategie 2050.

Debata dotyczyła dokumentu "Plan dla Gospodarki. Jak zapewnić dobrobyt w XXI w." opublikowanego w grudniu ub.r. przez Instytut.

W kilkugodzinnych konsultacjach wzięli udział przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych w tym: KO, Lewicy, PPS, PSL, Porozumienia Jarosława Gowina, eksperci z różnych środowisk ideowych, przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych.

Hołownia mówił, że wygranie wyborów nie jest dla jego ugrupowania celem samym w sobie, ale najważniejsze jest to, co nastąpi po wyborach. "Do dobrych rządów trzeba się przygotować. Wierzymy, że zaprezentowany tu Plan dla Gospodarki to plan na dobrobyt Polski i że da się go zrealizować" - powiedział lider Polski2050. "Wszyscy jesteśmy zanurzeni w gospodarce. Dlatego tak ważne jest, by dać Polkom i Polakom przekonanie, że mamy na nią pomysł - wiemy co zrobić, aby rachunki były niższe, aby nie ubywało pieniędzy" - dodał.

Podkreślił, że system składek, które przekazujemy państwu powinien być bezpieczny, czytelny i przewidywalny. Dlatego, jak mówił, w propozycjach dla gospodarki Polska 2050 kładzie nacisk na ideę jednolitej daniny. Dodał też, że radykalnemu uproszczeniu systemu podatkowego powinna towarzyszyć gruntowna zmiana relacji państwo - obywatel.

Lider Polski 2050 wskazywał także na konieczność stworzenia środowiska do rozwoju biznesu, tak, aby wspierając pracodawców zatroszczyć się też o pracowników. "Stąd w naszym programie postulat, żeby nie można było nikogo wypychać na umowy cywilnoprawne, żeby zawsze odbywało się to za zgodą tego, którego zmiana ma dotyczyć" - mówił Hołownia.

"Chcemy mniej państwa w spółkach i mediach, więcej w zarządzaniu procesem transformacji energetycznej. Nie chcemy centralizacji finansów publicznych kosztem samorządów. Chcemy większego udziału inwestycji prywatnych, a nie wypierania ich przez inwestycje publiczne" - mówił prof. Paweł Wojciechowski, główny doradca gospodarczy Szymona Hołowni.

Wskazywał, że punktem odniesienia w "Planie dla Gospodarki" Polski 2050 jest człowiek pracy. "Wokół niego budujemy przestrzenie dla polityki makroekonomicznej poprzez: walkę z rosnącą luką na rynku pracy, wzmacnianie aktywności zawodowej seniorów, aktywną politykę migracyjną, wzrost produktywności, unowocześnianie gospodarki, infrastruktury, poprawę klimatu inwestycyjnego" - mówił Wojciechowski.

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska przedstawiła dwa kluczowe obszary, nad którymi jej ugrupowanie chce pochylić się po ewentualnym objęciu władzy. "To przywrócenie równowagi w relacji państwo-obywatel. Dziś mamy tu ogromną dysproporcję" - mówiła. "Państwo każe obywatela na każdym kroku. "Dlatego wprowadziliśmy wstępną propozycję +karniaków+ dla instytucji państwa za zwłokę w podejmowaniu decyzji, tak aby państwo musiało wywiązywać się ze swoich obowiązków względem obywateli"- dodała.

W jej opinii ważny jest również powrót na ścieżkę przygotowania Polski do ewentualnego wejścia do strefy euro. "Dzisiaj wiemy, że przez ostatnie sześć lat tylko oddaliliśmy się od wspólnej waluty. Powrót na tę ścieżkę wydaje się nam w sposób naturalny ważny z punktu widzenia przyszłych pokoleń oraz dobrobytu, który chcemy osiągnąć" - powiedziała.

Posłanka Beata Maciejewska (Lewica) podkreśliła, że "kluczowa jest zielona transformacja, która buduje zrównoważony rozwój, tworzy nowe miejsca pracy i samodzielność energetyczną". Natomiast Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna) zaznaczał, że pierwszym punktem "Planu dla Gospodarki" powinna być edukacja

Prof. Witold Orłowski z Akademii Vistula wskazywał, że jeden głównych problemów, przed którą staje polska gospodarka to zapewnienie zwiększenia aktywności zawodowej". Z kolei prof. Irena Kotowska z SGH przekonywała, że "spadek zasobów pracy i intensywne starzenie się populacji to bardzo ważne wyzwanie". Dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego zaznaczył, że jest gorącym orędownikiem jednolitej daniny i tych rozwiązań, które mogłyby uprościć system podatkowy wraz z systemem składkowym.

W konsultacjach poświęconych priorytetom polskiej polityki gospodarczej w najbliższych latach zorganizowanych przez Polskę 2050 wzięli także udział Jacek Karnowski, prezes zarządu Ruchu Samorządowego Tak! dla Polski; Wadim Tyszkiewicz, senator Koła Senatorów Niezależnych; posłanka Joanna Senyszyn (PPS); poseł Stanisław Bukowiec (Porozumienie Jarosława Gowina), Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050; Michał Kobosko, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni.