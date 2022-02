Hołownia wzywa polityków do jedności i nałożenia ostrych sankcji na Rosję

Do jedności i solidarności w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainie wezwał w czwartek polskich polityków lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Według niego należy niezwłocznie zakończyć konflikt z Brukselą ws. praworządności i jako wspólnota nałożyć ostre sankcje na Rosję.

Lider Polski 2050 podczas konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainie powinna w Polsce powstać przestrzeń do współpracy politycznej. "Musimy wykroić przestrzeń, w której będziemy rozmawiać o rzeczach najważniejszych i starać się mówić jednym głosem" - mówił.

Jak dodał, Polska stała się państwem przyfrontowym. "Potrzebujemy dzisiaj, jak nigdy dotąd, odpowiedzialności, solidarności, zachowania spokoju i mądrości. Żebyśmy przeprowadzili naszą wolną ojczyznę przez wszystkie zakręty, które towarzyszą rozwojowi jej demokracji, żebyśmy opuścili gardę w tych polsko-polskich wojnach. Stawką jest nasze życie. Wierzę, że polska klasa polityczna zda ten egzamin w godzinie próby" - oświadczył Hołownia.

Podkreślił, że należy zamknąć konflikt z Brukselą. "A więc jak najszybsze ułożenie sprawy Izby Dyscyplinarnej, jak najszybsze ułożenie praworządności, tak żebyśmy otwarty dzisiaj front z Brukselą, zupełnie niepotrzebny, mieli wreszcie zamknięty. Potrzebujemy dzisiaj silnej obecności w sojuszach i spokoju w sojuszach europejskich, a nie wojen, które będziemy toczyli" - dodał.

Hołownia wezwał też do wystąpienia przez Polskę na rzecz Ukrainy na arenie międzynarodowej. "Natychmiast powinny zostać wprowadzone jak najostrzejsze sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. Te sankcje gospodarcze i surowcowe uderzą również w nas, ale musimy to zapłacić i państwo polskie musi to udźwignąć" - stwierdził. Zaznaczył przy tym, że sankcje powinny zostać wprowadzone jak najszybciej.

Lider Polsko2050 zauważył też, że UE zapowiedziała wsparcie dla Ukrainy w kwocie łącznej 1 mld euro w dwóch transzach. "Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki w Brukseli powinien apelować o natychmiastowe wypłacenie w jednej transzy całej obiecanej Ukrainie pomocy. Ona teraz potrzebuje pieniędzy, wsparcia. Musimy wesprzeć Ukrainę" - oświadczył.

Hołownia powiedział, że nie ma też miejsca w polskiej i europejskiej polityce na "romanse z kolegami i koleżankami Putina". "Mówię tu o Marine Le Pen, o Salvinim, o wszystkich ludziach, którzy powinni zniknąć na zawsze z salonów europejskich i nie zasłużyli na to, żeby jakikolwiek europejski przywódca podał im po tym wszystkim rękę" - mówił.

Lider Polski 2050 wyraził też oczekiwanie wobec rządu, że Polska udzieli wsparcia humanitarnego Ukraińcom. Wskazał, że jednym ze sposobów na taką pomoc jest utworzenie tzw. centrów recepcyjnych. Zapewnił też, że Polska 2050 będzie organizować i wspierać akcje pomocowe związane m.in. ze zbiórką krwi, żywności i zaopatrzenia.