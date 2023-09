Hołownia: z PiS-em Polska 2050 i Trzecia Droga żadnej koalicji tworzyć nie będzie

Z PiS-em Polska 2050 i Trzecia Droga żadnej koalicji tworzyć nie będzie. Ani z PiS-em, ani z żadnymi ich przystawkami, niezależnie od tego, jak będą się nazywać – powiedział we wtorek w Kaliszu przewodniczący Polska 2050 Szymon Hołownia.

Mówią o "przystawce" PiS-u Szymon Hołownia zauważył, że ostatnio z dużym zdumieniem odkrył, że kandydatem z pierwszego miejsca Bezpartyjnych Samorządowców w jego okręgu wyborczym w Białymstoku jest zastępca dyrektora gabinetu marszałka województwa dolnośląskiego.

"Znaczna część kandydatów Bezpartyjnych Samorządowców to, jak się okazuje w całej Polsce, żadni bezpartyjni samorządowcy, tylko dolnośląscy spadochroniarze" - podkreślił polityk.

Jak wskazał, na pierwszym miejscu w okręgu siódmym (Chełm i Zamość) listy Bezpartyjnych Samorządowców jest kandydat, który w rubryce dotyczącej przynależności partyjnej wpisał Prawo i Sprawiedliwość.

"To chyba w zasadzie mówi nam, z czym i z kim mamy do czynienia. Chcę zapewnić, że jeżeli my będziemy mieć wpływ na władzę to na pewno nie będziemy powielać złych wzorców, jakie wprowadza PiS, ale też rządzące z nim samorządowe koalicje" - zapowiedział Hołownia.

"Chcę jasno zadeklarować, że z PiS-em Polska 2050 i Trzecia Droga żadnej koalicji tworzyć nie będzie. Ani z PiS-em, ani z żadnymi ich przystawkami, niezależnie od tego, jak się będą nazywać i jak się będą deklarować - oświadczył polityk.

Hołownia podkreślił w Kaliszu, że wspiera w wyborach radną Barbarę Oliwiecką, kandydatkę Polski 2050 z numerem 2 na liście Trzeciej Drogi. "Wiemy, że bój tutaj łatwy nie będzie. W Kaliszu sytuacja jest odrobinę inna, ale też daje do myślenia" - wskazał. "Jadąc do Kalisza słyszę o tym, że funduje się za pieniądze miejskie badania, czy sondaże parlamentarne. Ciekawe, czemu mają służyć. Słyszę, że prezydenci otrzymują czy otrzymywali przez długie lata tymczasowe dodatki za zwiększenie obowiązków, które ze swojej definicji powinny być tymczasowe" - zauważył.

Zdaniem Hołowni to nie jest "ten sposób robienia polityki, który dzisiaj w Polsce jest potrzebny". "Polska potrzebuje zmiany, zupełnie nowego myślenia i pójścia do przodu. A my, mam nadzieję, będziemy gwarantem tego, że dzięki państwa decyzji, ta zmiana już za cztery tygodnie w Polsce się dokona" - powiedział.

Barbara Oliwiecka zaznaczyła, że wyborcy w okręgu kalisko-leszczyńskim, gdzie Bezpartyjni Samorządowcy są koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości, nie dadzą się nabrać na tę przybudówkę.

"Wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek, który nigdy nie pojawił się na protestach w obronie praw kobiet teraz deklaruje, że odda głos kobietom. Jak prezydenci, którzy nigdy nie stawali w obronie praworządności, nigdy nie popierali radnych opozycji, którzy walczyli o decentralizację państwa, o uwolnienie samorządów teraz mają świetne postulaty, niekiedy spisane z innych inspiracji" - zauważyła Oliwiecka.