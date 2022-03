Hołownia: zmiany w konstytucji to poważna sprawa, potrzeba więcej konkretów

Nikt z nas nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo Polski jest dziś najważniejsze, ale, zanim przyjmiemy stanowisko dot. propozycji zmian w konstytucji, musimy poznać więcej konkretów; zmiany w konstytucji dokonywane są na lata - powiedział w poniedziałek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. W rozmowach uczestniczył też m.in. wicepremier ds. bezpieczeństwa i lider PiS Jarosław Kaczyński. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że szef rządu przedstawił na spotkaniu pakiet propozycji wymagających zmian w konstytucji, obejmujących m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich, a także - być może niewymagający zmieniania ustawy zasadniczej - postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Po spotkaniu lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział dziennikarzom, że zgadza się z Morawieckim i Kaczyńskim co do tego, że "Polska znalazła się rzeczywiście w trudnej sytuacji, absolutnie bez precedensu, a skoro znalazła się w takiej sytuacji, potrzebne są bezprecedensowe środki".

"Nikt z nas nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jest dziś najważniejszą wartością i warto za nią zapłacić każdą cenę. Ale zapłata tej ceny musi się dokonywać w sposób kontrolowany, jasny i przejrzysty" - powiedział polityk. Podkreślił, że zmiana konstytucji to poważna sprawa i dokonuje się jej na lata.

Dlatego - jak mówił - zanim Polska 2050 zdecyduje, jakie stanowisko przyjmie - m.in. w sprawie proponowanego wyłączenia wydatków na armię z reguły finansowej - musi uzyskać od rządu więcej informacji. "Musimy jasno i wyraźnie wiedzieć dziś, na co te pieniądze miałyby być wydane, jak miałyby być wydane, przez kogo miałyby być wydane i jaką będziemy mieć nad tym kontrolę. Bo, przepraszam, ale nasze doświadczenia w tym względzie, jeśli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy na różne cele, są niestety nie najlepsze w ostatnich latach" - stwierdził.

Odnosząc się do propozycji dotyczącej konfiskowania majątków oligarchów rosyjskich, powiedział, że poczeka, "aż rząd sam uzgodni między sobą, jak chce to przeprowadzić". Jak relacjonował, podczas spotkania doszło do "różnicy zdań" między Jarosławem Kaczyńskim i prezesem Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofem Szczuckim. "Szczucki przedstawił propozycję, premier Kaczyński uznał, że to nie taka propozycja, że tego nie można w ten sposób zrobić, trzeba to zrobić inaczej. Jak oni uzgodnią między sobą, co chcą zrobić, to będziemy się odnosić" - powiedział Hołownia.

Z kolei postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji, ocenił jako coś - na tym etapie - "zupełnie nie do przeprowadzenia". "Nasze pytania na ten temat nie spotkały się ze szczegółowym rozwinięciem, na jakiej podstawie (...) miało by się opodatkowywać dochody osiągane na terytorium innego państwa. (...) Tu też potrzeba zdecydowanie więcej konkretów, a nie tylko, nie chcę powiedzieć propagandowych, ale bardzo ogólnikowych zapowiedzi" - powiedział.

Hołownia wyraził niezadowolenie z faktu, że na spotkaniu "nie było ani słowa praktycznie albo bardzo mało" na temat kryzysu migracyjnego, związanego z napływem uchodźców. "Ci ludzie, którzy uciekają do nas przed wojną, (...) dziś mamy ich dwa miliony, jeśli sytuacja będzie eskalować możemy mieć i trzy i pięć i dziesięć milionów, co z tym próbujemy robić?" - pytał.

Pytany, czy była mowa o możliwości zablokowanie tranzytu przez Polskę rosyjskich i białoruskich tirów, odparł, że zadał to pytanie szefowi rządu. "Uzyskaliśmy odpowiedź, że on jest pierwszy - mówię o premierze Morawieckim - by to przeprowadzić, ale jednak nie chcą się zgodzić Litwa, Łotwa i Estonia. Ok, jak się nie chcą zgodzić, to niech się nie zgadzają. To te tiry będą musiały nadkładać drogi przez Litwę, Łotwę i Estonię i to już będzie poważny problem, z którym przewodnicy będą musieli się mierzyć" - powiedział Hołownia. Według niego polskie państwo może zablokować taki tranzyt przez nasze terytorium na podstawie Prawa celnego.