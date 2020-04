Hotel przy lotnisku w Jasionce przeznaczony dla pracowników szpitala z Łańcuta

Hotel przy lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce na Podkarpaciu stał się bazą noclegową dla personelu z zakaźnego szpitala jednoimiennego w Łańcucie – poinformowała PAP w niedzielę 5 kwietnia rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Obiekt należy do Polskiego Holdingu Hotelowego. Rzeczniczka zaznaczyła, że na potrzeby personelu medycznego przeznaczony został cały obiekt i pozostanie on do dyspozycji szpitala tak długo, jak będzie to konieczne.

-Funkcjonowanie hotelu dla medyka, wraz z kosztami noclegu i śniadań, będzie w całości sfinansowane przez Polski Holding Hotelowy - podkreśliła Waksmundzka-Szarek.

W Łańcucie i w Sanoku działają również dwa inne obiekty hotelowe, które spełniają podobną rolę, a funkcjonują dzięki wsparciu rządowemu i samorządu lokalnego.

PHH w komunikacie podziękował m.in. wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart za "profesjonalną współpracę".

O inicjatywie PHH poinformowało na Twitterze również Ministerstwo Aktywów Państwowych.



- Rusza kolejny hotel dla medyka, należący do PHH, w którym pracownicy służby zdrowia będą mogli odpocząć po pracy, nie narażając swoich bliskich na zakażenie koronawirus - podał resort.