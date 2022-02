Hrebenne: Ukraińcy z niepokojem obserwują sytuację we wschodniej części swojego kraju

We wtorek pojawił się większy niepokój i wyczekiwanie na ewentualny atak, który miał nastąpić. Mamy nadzieję, że skończy się tylko na straszeniu ze strony Rosji – mówią Ukraińcy mieszkający w pobliżu polskiej granicy, którzy z niepokojem obserwują sytuację we wschodniej części swojego kraju.

W znajdującej się na Lubelszczyźnie miejscowości Hrebenne działa polsko-ukraińskie przejście graniczne. Od lat większość obcokrajowców tuż po przekroczeniu granicy robi zakupy w polskich sklepach. W czwartek po południu parking przed dyskontem spożywczym w Hrebennem zajęty jest w większości przez samochody na ukraińskich rejestracjach.

Jura pochodzi z Jaworowa, tj. 40 km od granicy z Polską. Przyjechał z Ukrainy swoją czerwoną ładą. W bagażniku i na tylnych siedzeniach znajduje się m.in. herbata, sery, śmietana, kiełbasy, mięso, płatki śniadaniowe. Zapytany o nastroje wśród Ukraińców w związku z napiętą sytuacją na granicy z Rosją przyznaje, że ludzie obawiają się inwazji. "Jedni martwią się bardziej, inni mniej" - mówi krótko.

Pakujący zakupy do samochodu 30-letni Andriej mieszka kilka kilometrów od granicy z Polską, ale zaznacza, że wszyscy Ukraińcy zaniepokojeni są sytuacją na wschodniej granicy z Rosją ze względu na to, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy. "Wiem tylko jedno, że będzie bieda" - dodaje. "Wątpię, żeby Rosjanie użyli tylko broni. Myślę, że to nie będzie tak jak w Doniecku. Podejrzewam, że zależy im nie tylko na wschodniej Ukrainie, ale też i na zajęciu Lwowa" - ocenia mężczyzna.

Zapytany o ewentualne przygotowania na wypadek wojny odpowiedział, że Ukraińcy raczej nie gromadzą żywności, czy węgla. "Jak będzie wojna, to co nam z tych zapasów? Zabierzemy w ręce i będziemy uciekać?" - pyta retorycznie.

Inni Ukraińcy dodają, że mimo wszystko starają się żyć normalnie. "We wtorek tylko pojawił się taki większy niepokój i wyczekiwanie na ewentualny atak, który miał nastąpić. A tak poza tym, jest spokojnie. Czujemy się na pewno bezpieczniej w zachodniej Ukrainie" - mówi 35-latek. Jego matka bardziej emocjonalnie podchodzi do tematu. "Przeżywam to wszystko, bo mój drugi syn jest w armii ukraińskiej, ale mówi, że sytuacja się uspokaja. Mam nadzieję, że skończy się tylko na straszeniu ze strony Rosji" - podkreśla kobieta.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. W ostatnim czasie państwa zachodnie czyniły intensywne zabiegi dyplomatyczne, aby powstrzymać rosyjską inwazję. Moskwa zaprzecza, jakoby miało dojść do ataku, domaga się jednak od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofania jego infrastruktury "od granic Rosji".

Jako możliwą datę inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę wskazywano środę, 16 lutego. Do ataku wojskowego nie doszło, jednak - jak wynika z informacji państw NATO - Rosja nadal rozbudowuje swój potencjał wojskowy na granicach z Ukrainą, co przeczy jej twierdzeniom o wycofywaniu wojsk z tego rejonu.

W czwartek prezydent USA Joe Biden poinformował, że wszystkie wskazania, jakie ma, mówią o tym, że Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę i może dojść do tego w ciągu najbliższych dni. Dodał, że wciąż możliwe jest dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu.