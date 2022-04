Hugh Evans: mobilizujemy rząd, sektor prywatny, żeby zwiększyli wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy

Pracujemy mobilizując rząd, sektor prywatny, żeby zwiększyli wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy, osób, które zostały wypędzone; w ramach naszej kampanii wypowiedziały się 3 mld ludzi, a to dopiero początek - powiedział Hugh Evans z Global Citizen w czasie konferencji Stand Up For Ukraine.

W Warszawie w sobotę odbyła się konferencja Stand Up For Ukraine z udziałem szefowej Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Zdalnie wziął w niej udział premiera Kanady Justin Trudeau oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podczas konferencji podsumowana zostanie kampania prowadzona w mediach społecznościowych, zainicjowana przez KE i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen

"Ukraińcy walczą przeciw wielkiemu wrogowi z wielką odwagą" - powiedział w czasie konferencji Hugh Evans z Global Citizen. Podkreślił, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "chroni nie tylko swój kraj, ale także porządek światowy, dlatego nie możemy odwrócić oczu". "Musimy robić, co możemy - chronić najważniejsze wartości, czyli ludzi, którzy uciekli z kraju" - oświadczył Evans.

Wspomniał, że kilka dni temu był na granicy w Medyce, gdzie widziałem kobietę z dziećmi, które przekraczała granicę i trudno było jej nieść nosidełko z dzieckiem. Wyjaśnił, że celem kampanii Stand Up For Ukrainie jest zabezpieczenie życia takich kobiet i ich dzieci. "Chodzi nam o to, żeby takie kobiety znalazły bezpieczne miejsce, gdzie będą mogły spędzić noc, gdzie będą miały opiekę zdrowotną, żywność, a jej dziecko - edukację" - mówił Evans.

Podziękował Polakom za ich hojność i szczodrość. "Wykazaliście się wielką solidarnością wobec Ukraińców" - powiedział Hugh Evans. Dodał, że Stand Up For Ukraine to największy ruch obywateli. "Pracujemy od początku mobilizując rząd, sektor prywatny, żeby zwiększyli wsparcie finansowe dla uchodźców, osób, które zostały wypędzone" - powiedział Hugh Evans. Zapewnił, że Stand Up For Ukraine jest w stałym kontakcie z prezydentem Zełenskim.

Poinformował, że w ostatnich tygodniach w ruch zaangażowało się miliard ludzi na całym świecie - wśród nich są sportowcy oraz artyści tacy jak: Oprah Winfrey, Elton John, Annie Lennox, Céline Dion, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Madonna i wielu innych. "Wczoraj łącznie wypowiedziało się w ramach naszej kampanii 3 mld ludzi, a to dopiero początek. Dopiero ruszamy. To jest maraton, a nie sprint" - powiedział Hugh Evans.

Global Citizen jest międzynarodową organizacją edukacyjną i rzeczniczką, której celem jest katalizowanie ruchu na rzecz położenia kresu skrajnemu ubóstwu.