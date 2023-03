Humbaki przestają śpiewać

Samce humbaków rezygnują z pieśni godowych na rzecz walk o partnerki – informują naukowcy australijscy na łamach pisma „Communications Biology”.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Samce humbaków, które żyją przy wschodnim wybrzeżu Australii, rezygnują z pieśni godowych, zamiast tego preferują walki o partnerki - dowodzą badania zespołu, którym kieruje Rebecca Dunlop z University of Queensland. Naukowcy badali zachowania humbaków przez niemal dwie dekady.

Jak opisuje badaczka, w 1997 r. można było zaobserwować dwa razy więcej samców śpiewających w stosunku do nieśpiewających, a do 2015 r. wszystko się odwróciło, tych nieśpiewających aż jest pięć razy więcej w stosunku do śpiewających.

Naukowcy proponują wyjaśnienie tego stanu rzeczy, odwołujące się do ostrożności humbaków. Kiedy w latach 60 XX w. zaprzestano połowów na humbaki, ich populacja wzrosła. Śpiew godowy jest informacją wysyłaną również do innych samców, że w pobliżu jest samica.

Śpiewający humbak ryzykuje więc, że przybędą inne samce, żeby z nim konkurować. Naukowcy podkreślają, że wśród humbaków dochodzi do agresywnych zachowań, które polegają np. na wzajemnym taranowaniu. Badacze zauważyli, że humbaki mniej chętnie śpiewają, gdy w pobliżu znajdują się inne samce.

Więcej: www.uq.edu.au/news/article/2023/02/whales-give-singing-fight-love