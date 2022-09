Huragan Fiona - ofiary śmiertelne i miliony ludzi bez wody i prądu

Huragan Fiona, z czterema ofiarami śmiertelnymi, pozostawił spustoszenia, w wyniku których ponad 1 mln osób na Dominikanie jest bez bieżącej wody, a większość z 3,1 mln Portorykańczyków - bez prądu.

W Portoryko Fiona doprowadziła do niemal całkowitego braku prądu i zniszczeń, "jakich nie widziano tam od czasu, gdy pięć lat temu wtargnął tam na ląd huragan Maria. (…) Prawie 800 osób zostało ocalonych przez pracowników służb ratowniczych w Republice Dominikany. Co najmniej 519 schroniło się w poniedziałek w 29 schronach w kraju" - podała we wtorek CNN.

Jak wyszczególniła, powołując się na urzędnika ds. krajowego zarządzania kryzysem, Luisa Germana Mejia, w poniedziałek po południu co najmniej 1 018 564 odbiorców w całej Republice Dominikany nie miało dostępu do bieżącej wody.

Fiona stała się we wtorek huraganem kategorii nr 3 z wiatrem utrzymującym prędkość blisko 180 km/h. Według Krajowego Centrum Huraganów (NHC) w Miami przemieszczając się na wyspy brytyjskiego terytorium zależnego Turks i Caicos ulewy mogą powodować "zagrażające życiu powodzie". W środę Fiona może się tam wzmocnić do huraganu kategorii nr 4.

Według CNN ofiarami śmiertelnymi Fiony są cztery osoby. Dwie w Portoryko, oraz po jednej w Dominikanie i na francuskim terytorium Gwadelupy.

Dla wsparcia Portoryko gubernator Nowego Jorku, Kathy Hochul, zapowiedziała wysłanie tam 100 funkcjonariuszy Gwardii Narodowej. Zapewniła, że zakłady energetyczne, New York Power Authority, są gotowe przyjść w sukurs w przywróceniu na wyspie zasilania.

