I.Leszczyna: jesienią przyszłego roku wygramy wybory i płatności z budżetu UE nie będą zagrożone

Nie ma zagrożenia dla płatności z "normalnego" budżetu UE, bo jesienią przyszłego roku KO - prawdopodobnie razem z innymi partiami demokratycznymi - wygra wybory i te pieniądze nie będą zagrożone - mówiła we wtorek posłanka KO, wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna.

We wtorek w rozmowie w TVN24 posłanka zapytana została, jak opozycja powinna podchodzić do sporu między Komisją Europejską a polskim rządem i wypłat Polsce unijnych środków - czy obecnie mogłaby skierować do KE wezwanie, by ta "darowała polskiemu rządowi niedotrzymanie standardów", przymknęła oko wobec formułowanych zarzutów i wypłaciła środki, gdyż są one w kraju niezwykle potrzebne.

"Mam bardzo dobrą wiadomość dla nas wszystkich: nie musimy mówić +przymykajcie oko+, bo te pieniądze - 76,5 mld euro z nowej perspektywy (budżetowej UE - PAP) - będą wypłacane Polsce dopiero na koniec roku. I to jest bardzo ważne - nie ma zagrożenia dla tych płatności, bo jesienią przyszłego roku KO - prawdopodobnie razem z innymi partiami demokratycznymi - wygra wybory i te pieniądze nie będą zagrożone" - odpowiedziała posłanka PO.

Kwota 76,5 mld euro to pieniądze z "normalnego" budżetu UE w ramach polityki spójności, przewidzianego do 2027 roku - odrębne od Funduszu Odbudowy, o wypłatę środków z którego trwa spór między polskim rządem a KE. Z opublikowanego w poniedziałek przez dziennik "Rzeczpospolita" artykułu wynika, że Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa" - w tym także środki budżetowe w ramach polityki spójności. "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - pisze "Rz".

Cytowany przez "Rz" Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, powiedział w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Brukseli, że "polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych". "To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać" - powiedział Lemaitre.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że nie wpłynęło żadne pismo z Komisji Europejskiej o zablokowaniu środków z polityki spójności i funduszy rolnych dla Polski. W jego opinii, "z jednej wyciętej z kontekstu wypowiedzi tworzy się wrażenie zablokowania całych środków unijnych dla Polski". Według niego, te doniesienia są nieprawdziwe i zmanipulowane.

Posłanka Leszczyna została we wtorek również zapytana o proponowany przez lidera Polski 2050 Szymona Hołownię wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. "PO przygotowuje się do wyborów, wybory wygramy i będziemy rządzić z pełną legitymacją" - stwierdziła, dodając, że ugrupowanie zapewne poparłoby wniosek o wotum, by odsunąć PiS od władzy.

Pytana o hipotetyczny scenariusz, w którym na premiera w konstruktywnym wotum zostałby wskazany lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Leszczyna w odpowiedzi zapytała: "Dlaczego Kosiniak-Kamysz? Lider partii, która nie wiadomo czy wejdzie do Sejmu ma zostać premierem? Chce pan powiedzieć, że będzie miał rzeczywisty autorytet, żeby przeprowadzić te trudne rzeczy?".

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na premiera. Głosowanie nad wnioskiem odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od jego złożenia.