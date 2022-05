I prezes SN zwołała posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa na 24 maja

Na 24 maja br. I prezes SN Małgorzata Manowska zwołała posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa - pierwsze po wyborze przez Sejm sędziów-członków Rady kolejnej kadencji. Posiedzenie będzie poświęcone wyborowi nowego przewodniczącego KRS.

Pismo prezes Manowskiej wyznaczające termin pierwszego posiedzenia KRS na 24 maja br. na godz. 13 zamieszczono w piątek na stronie Rady. Jednocześnie w piśmie tym dodano, że celem posiedzenia będzie wybór przewodniczącego KRS nowej kadencji.

Zgodnie z ustawą o KRS to do I prezes SN należy zwołanie posiedzenia Rady w sytuacji braku przewodniczącego. "I prezes SN przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego" - stanowi ustawa.

Majowe posiedzenie - jak dodała I prezes SN w piątkowym piśmie - ma odbyć się w trybie określonym w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepis, na który powołała się prezes Manowska stanowi, że "w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydium i zespoły KRS, a także kolegialne organy sądów, mogą odbywać swoje posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej".

W czwartek Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.

Wybór sędziowskich członków Rady był drugim dokonywanym w tej procedurze przez Sejm - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Pierwszego wyboru 15 sędziów do KRS Sejm poprzedniej kadencji dokonał 6 marca 2018 r.

W czwartek do KRS wybrano większość poprzedniego sędziowskiego składu Rady - 11 spośród 15 sędziów-członków Rady poprzedniej kadencji. Wśród wybranych znaleźli się sędziowie: Katarzyna Chmura, Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Ewa Łąpińska, Zbigniew Łupina, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i poprzedni przewodniczący KRS Paweł Styrna.

Listę wybranych uzupełniło czworo sędziów: b. wiceminister sprawiedliwości i sędzia NSA Anna Dalkowska, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Irena Bochniak, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu Krystyna Morawa-Fryźlewicz i sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Stanisław Zdun.

Ponadto skład Rady, która liczy 25 członków, uzupełniają: I prezes SN, prezes NSA, czterech posłów, dwóch senatorów, przedstawiciel prezydenta i minister sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą o KRS "wspólna kadencja nowych członków Rady wybranych spośród sędziów rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym dokonano ich wyboru". Kadencja poprzedniej Rady upłynęła 7 marca. Według przepisów członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnili swoje funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji nowych członków KRS.

Dokonana ponad cztery lata temu reforma procedury wyłaniania sędziów do KRS była i jest krytycznie oceniana przez część środowiska prawniczego i polityków. Ich zdaniem, zmiana sposobu wyboru sędziów - członków KRS doprowadziła do m.in. braku niezależności tej Rady od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Organizacja KRS jest też jednym z przedmiotów sporu polskiego rządu z instytucjami europejskimi.