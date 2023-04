IBRiS: prawie 57 proc. Polaków za natychmiastowym zaprzestaniem zrzucania do Odry niebezpiecznych substancji

Prawie 57 proc. pytanych opowiada się za natychmiastowym zaprzestaniem zrzucania do Odry niebezpiecznych substancji - wynika z sondażu IBRiS, opublikowanego przez "Rzeczpospolitą". Zdaniem ekologów ustawa o rewitalizacji Odry posłuży przepychaniu inwestycji, które rzece szkodzą - dodaje gazeta.

"56,9 proc. chce, by działania były szybkie, 26,3 dopuszcza rozłożenie procesu na parę lat, a ponad 10 proc. nie ma zdania. Wśród wyborców PiS proekologiczne nastawienie jest mniej wyraźne, choć i w tej grupie przeważają zwolennicy radykalnych działań (46 proc.) nad +reformistami+ (36 proc.) i tymi, którzy uważają, że problem sam się rozwiąże (8 proc.)" - podaje gazeta. Jak dodaje, 6,3 proc. respondentów wierzy, że "natura sama sobie poradzi".

Jak informuje "Rzeczpospolita", zwolennicy opozycji mają opinię bardziej zdecydowaną: 68 proc. chce szybkiej akcji ratującej rzekę, 20 proc. uważa, że ten proces może zająć kilka lat, tylko 1 proc. pozostawia sprawę naturze, a 10 proc. nie ma zdania.

"Eksperci przestrzegają przed powtórką katastrofy ekologicznej, która dotknęła Odry w zeszłym roku. Podobne obawy wyrażają też badani przez IBRiS: prawie 57 proc. pytanych opowiada się za natychmiastowym zaprzestaniem zrzucania do rzeki niebezpiecznych substancji, bez względu na koszty" - podaje w poniedziałek gazeta.

"Ponad 26 proc. uważa, że można ten proces przeprowadzić stopniowo, w ciągu paru lat. Wśród zwolenników władzy ta grupa jest większa - ponad 36 proc., ale i tak przeważają respondenci domagający się natychmiastowych działań - to 46 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Radosław Gawlik, ekolog, prezes Stowarzyszenia Eko-Unia, członka Koalicji Ratujmy Rzeki w rozmowie z gazetą podkreśla, że zagrożenie jest bardzo poważne, a świadczy o tym m.in. to, co się wydarzyło na początku kwietnia w Kanale Gliwickim, a potem w zbiorniku Czernice pod Wrocławiem, gdzie algi już zakwitły i mieliśmy do czynienia ze śnięciem ryb.

Ministerstwo Infrastruktury, które zarządza polskimi rzekami, przygotowało ustawę o rewitalizacji Odry. Przewiduje ona m.in. inwestycje w rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych, stworzenie nowej, wyspecjalizowanej służby do wykrywania działań szkodzących środowisku wodnemu oraz wprowadzenie kar administracyjnych do 1 mln zł za zaniedbania w obszarze gospodarki wodnej. Projekt trafił już do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

"Czy ustawa zapobiegnie powtórce ubiegłorocznej katastrofy? Organizacje ekologiczne wskazują, że to działania pozorne" - podaje gazeta.

Jacek Engel, prezes Fundacji Greenmind, także należącej do Koalicji Ratujmy Rzeki, ocenia w rozmowie z gazetą, że specustawa nadaje się do kosza, a rzeczywistym jej celem jest przepchnięcie kilkudziesięciu inwestycji szkodliwych dla Odry i jej dopływów.