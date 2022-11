IMGW: czeka nas dość ciepły tydzień; opady głównie na północy kraju

W nadchodzącym tygodniu będzie dość ciepło, a opady deszczu będą okresowo występować głównie na północy kraju - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobra pogoda ma być również w nadchodzący weekend.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. W ciągu dnia na północy, ale również miejscami na wschodzie i południu Polski mogą pojawiać się słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura będzie zróżnicowana - maksymalnie będzie od 7 st. C na północnym wschodzie, ok. 11 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie. Wiać będzie słaby, okresami umiarkowany wiatr, jedynie nad morzem i na południu kraju wiatr będzie okresami porywisty. Nad morzem i na szczytach gór porywy wiatru mogą sięgać 60 km/h.

We wtorek na przeważającym obszarze kraju ma być pogodnie. Jedynie na północy miejscami będzie więcej chmur i słabe opady deszczu. Zrobi się nieco cieplej. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na zachodzie i południu kraju. Wiatr wciąż będzie okresami umiarkowany, a na północy Polski dodatkowo porywisty. Najsilniejsze porywy wiatru, do 55 km/h, prognozowane są nad morzem.

W środę najładniej będzie na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie występować będą opady deszczu. Będzie dość ciepło, od 11 st. C na północnym wschodzie, 12-13 st. C na przeważającym obszarze, do 15 st. C na południowym wschodzie. Na północy kraju wciąż utrzymywać się będzie silniejszy, okresami porywisty wiatr.

W czwartek przez Polskę przemieszczać się będzie z zachodu na wschód strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która przyniesie wzrost zachmurzenia oraz opady deszczu. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 10 do 13 st. C, jedynie w obszarach podgórskich będzie nieco chłodniej, od 8 do 10 st. C. Wciąż na północy prognozowany jest porywisty wiatr.

Poprawa pogody spodziewana jest w piątek. Początkowo tylko na wschodzie Polski zachmurzenie będzie jeszcze duże i miejscami występować będą opady deszczu. Na pozostałym obszarze zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna będzie wciąż dość wyrównana, od 9 do 12 st. C, jedynie w obszarach podgórskich nieco chłodniej, od 7 do 10 st. C.

Sobota i niedziela będą pogodne. Okresami więcej chmur będzie jedynie na północy Polski. Tam lokalnie nocami może być mglisto. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 9 do 13 st. C. Będzie to okres kiedy osłabnie też prędkość wiatru, więc - jak zaznacza IMGW - przebywając w słońcu odczuwalnie będzie jeszcze cieplej.