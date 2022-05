IMGW: od wtorku będzie cieplej, ale nadal deszczowo

Od wtorku lekkie ocieplenie, ale nadal deszczowo. W czwartek więcej słońca i temperatura nawet do 27 stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW w prognozie meteorologicznej na kolejne 7 dni przekazało, że do poniedziałku pogodę będą kształtowały niże, a z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie z domieszką powietrza pochodzenia arktycznego. Cieplej zrobi się we wtorek, choć nadal będzie deszczowo.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 14 stopni Celsjusza, najcieplej na południowym wschodzie kraju - 23 stopnie. Wiał będzie umiarkowany i dość silny wiatr, nad morzem silny z porywami do 90 km/h.

Sobota będzie chłodniejsza, ale też deszczowa. Na Suwalszczyźnie 11 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie 17 stopni. Porywy wiatru nad morzem osiągną 80 km/h.

W niedzielę i poniedziałek osłabnie wiatr, ale niebo będzie nadal zachmurzone i spadnie deszcz. Możliwe lokalne burze z porywistym wiatrem. Temperatura od 13 stopni na północy do 18 stopni na południu kraju.

We wtorek i środę jeszcze sporo chmur, przelotny deszcz i lokalnie burze. Nieco cieplej, temperatura od 16 stopni na północy kraju do 22 stopni na południu. Nad morzem około 14 stopni. Wiatr w czasie burz porywisty, do 70 km/h.

W czwartek więcej słońca, ale w wielu miejscach, zwłaszcza na południowym zachodzie, deszcz i burze z porywami do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie do 27 stopni na południowym zachodzie.

Jak prognozuje IMGW w najbliższym tygodniu, na górnej Wiśle wahania stanów wody z tendencją wzrostową. Na środkowej i dolnej Wiśle będzie sytuacja stabilna. Stany wody na Wiśle będą układać się w strefie wody niskiej i średniej.