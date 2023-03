IMGW ostrzega: na północy śnieżyce i gołoledź, na południu wiatr

Na północy Polski śnieżyce, na północnym wschodzie gołoledź, a w południowej połowie kraju silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia w związku z tymi niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. W niektórych rejonach obowiązują nawet do niedzieli.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Intensywne opady śniegu występują na Pomorzu Środkowym i Gdańskim. Przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź, która może być niebezpieczna szczególnie dla kierowców, w całej północno-wschodniej Polsce.

Natomiast silny wiatr niesie zagrożenia w południowej połowie kraju. Tam przewidywane wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

We wszystkich tych regionach obowiązuje do soboty, a nawet w niektórych rejonach do niedzieli, pierwszy stopień ostrzeżeń.

Na swoim profilu na Facebooku IMGW radzi, aby z uwagi na postępujące od zachodu ochłodzenie, wychodząc w sobotę rano z domu włożyć czapkę i rękawiczki. "Wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę niemal w całym kraju (a zwłaszcza we wschodniej połowie Polski) może być ślisko, dlatego podczas przemieszczania się należy zachować szczególną ostrożność" - czytamy.

IMGW podkreśla także, że porywisty wiatr może stwarzać zagrożenie, dlatego przebywając w pobliżu wysokich obiektów warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.