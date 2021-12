IMGW ostrzega: na zachodzie Polski opady śniegu, a na Górnym Śląsku opady marznące, powodujące gołoledź

Od czwartku pogoda zacznie się zmieniać. Na zachodzie Polski padać będzie śnieg, najintensywniej na południowym zachodzie, ale wieczorem na Górnym Śląsku możliwy będzie również deszcz marznący, powodujący gołoledź - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Wyż, który kształtuje obecnie pogodę nad Polską jeszcze najbliższej nocy da odczuć swoją obecność, szczególnie mieszkańcom północno-wschodniej Polski oraz obszarów podgórskich Karpat. To właśnie w tych regionach rozpogodzenia, związane z obecnością wyżu, spowodują spadek temperatury w nocy do około -15 st. Celsjusza" - przekazało IMGW w komunikacie przesłanym do PAP.

Według prognoz od czwartku pogoda zacznie się zmieniać. "Wyż odsunie się na północny wschód, a od zachodu Polska dostanie się pod wpływ niżu z frontem okluzji, który przyniesie wyraźne ocieplenie, ale również niebezpieczne opady. W czwartek na zachodzie Polski padać będzie śnieg, najintensywniej na południowym zachodzie, ale wieczorem na Górnym Śląsku możliwy będzie również deszcz marznący, powodujący gołoledź" - podał IMGW.

Z kolei w nocy za czwartku na piątek marznące opady deszczu możliwe będą już w całej wschodniej i centralnej połowie kraju. Natomiast na pozostałym obszarze mogą występować opady śniegu, więc na drogach i chodnikach zrobi się bardzo ślisko. "Taka sytuacja będzie utrzymywać się, zwłaszcza na wschodzie, także w piątek" - zapowiadają synoptycy.

"Z uwagi na dynamiczny przebieg sytuacji zachęcamy do śledzenia aktualnych ostrzeżeń meteorologicznych i komunikatów na meteo.imgw.pl. Bądźmy ostrożni" - apeluje IMGW.