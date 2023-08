IMGW ostrzega przed burzami z gradem w nocy i upałami w sobotę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla centralnej i południowej Polski. Alerty drugiego stopnia przed upałami wydano dla prawie całego terenu kraju, z wyjątkiem Pomorza.

Ostrzeżenia przed groźnymi burzami obowiązują w nocy z piątku na sobotę, do godziny 6 rano.

Dotyczą województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" - napisali w ostrzeżeniach synoptycy IMGW.

Z kolei alerty drugiego przed upałem przedłużono aż do niedzieli i dotyczą one prawie całego kraju z wyjątkiem województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i północnej części warmińsko-mazurskiego.

Na terenie objętym ostrzeżeniami prognozuje się upały. Temperatura maksymalna może wynieść od 30 do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk będzie na krańcach zachodnich. Suma opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, do 35 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na Pomorzu do 32 st. C na wschodzie kraju, nad morzem i w dolinach górskich od 23 do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.