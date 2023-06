IMGW ostrzega przed burzami z gradem w południowej i centralno-wschodniej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w południowej i centralno-wschodniej części Polski. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h.

Ostrzeżenia wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz dla południowej części woj. łódzkiego i mazowieckiego.

Alerty będą obowiązywały w środę od godz. 12 do godz 22. Według IMGW, na wskazanym obszarze prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm i porywy wiatru do 60 km/h, a także - miejscami - grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest szacowane na 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.