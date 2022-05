IMGW ostrzega przed burzami z gradem w siedmiu województwach

Burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h i miejscami grad, mogą wystąpić w środę w siedmiu województwach - ostrzega we wtorek wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według IMGW burze mogą wystąpić w województwach: podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.