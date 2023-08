IMGW ostrzega przed burzami z gradem w sobotę rano w woj. podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed burzami z gradem w zachodniej części woj. podlaskiego, północnej mazowieckiego i wschodniej warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 6 do 9 rano w sobotę. Ponadto do końca weekendu wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałami.

Ostrzeżenia IMGW dotyczą północnych i wschodnich powiatów woj. mazowieckiego - ciechanowskiego, legionowskiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego, a także powiatów grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, monieckiego i zambrowskiego w woj. podlaskim oraz powiatów ełckiego i piskiego w woj. warmińsko-mazurskim.

W tych regionach prognozowane są burze, z miejscowymi silnymi opadami deszczu (od 20 mm do 35 mm) i porywami wiatru do 65 km/h; miejscami możliwy jest także grad. Ostrzeżenia obowiązują od 6 do 9 rano w sobotę.

Ponadto na niemal całym obszarze trzech województw (z wyjątkiem regionów woj. warmińsko-mazurskiego położonych nad Zalewem Wiślanym) obowiązują również ostrzeżenia 2 stopnia dotyczące upałów; wydane ostrzeżenia obowiązują do niedzieli wieczorem.