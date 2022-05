IMGW ostrzega przed burzami z gradem w województwach wielkopolskim, łódzkim i opolskim

W województwach wielkopolskim, łódzkim i opolskim w najbliższych godzinach będą przechodzić dwie strefy burz; miejscami burzom będą towarzyszyć porywy wiatru do 90 km/h i silne opady deszczu do 25 mm; lokalnie możliwy jest grad - podał w piątek późnym wieczorem IMGW.

Jak przekazał w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad te regiony od zachodu i południowego zachodu zaczynają się rozwijać burze. Podał, że w najbliższych godzinach przez te regiony będą przechodzić dwie strefy burz, późniejsza za około 2-3 godz.

"Miejscami burzom towarzyszyć będą silne zjawiska: porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h, opady deszczu do 25 mm (chwilowe natężenie opadów sięgać może ok. 10 mm/10 min), lokalnie możliwy jest grad" - informuje IMGW.