IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami oraz intensywnymi opadami i oblodzeniem w części kraju

Ostrzeżenie, dotyczące gęstych mgieł w województwach zachodnio-pomorskim i pomorskim oraz intensywnych opadów i oblodzenia w województwach śląskim, pomorskim, podkarpackim i małopolskim, wydał w piątek późnym wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie obowiązuje do godzin porannych w sobotę.

IMGW podaje, że w województwach zachodnio-pomorskim i pomorskim obserwuje się i nadal prognozuje miejscami gęste marznące mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m., w województwie pomorskim dodatkowo wystąpi silny mróz do -15 st. C.

Natomiast w województwach śląskim, podkarpackim i małopolskim prognozowane są intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm, a także zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.