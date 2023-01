IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem poziomu wód w rzekach woj. dolnośląskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód w rzekach Dolnego Śląska - m.in Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobru. Miejscami możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia, w związku z przewidywanymi opadami, wydano dla obszaru: Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką, Klikawy, Żydawki, Czermnicy, Zdoniowskiego Potoku, Orlicy, Bystrzycy górnej do Zbiornika Mietków, Strzegomki do Łażan, rzeki Bóbr do Zbiornika Pilchowice, Kwisy górnej do Zbiornika Leśna, Ostrożnicy, Izery (dolnośląskie).

Jak poinformował IMGW, "w obszarach występowania prognozowanych opadów, przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich". Według synoptyków na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. "Lokalnie niewykluczone przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewni górnego Bobru" - dodano.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych zjawisk synoptycy oceniają na 80 proc.

Alert pierwszego stopnia obowiązuje do godz. 10 w niedzielę.

Żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia wydaje się, gdy poziom wód jest poniżej stanów ostrzegawczych, ale prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody "z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych".