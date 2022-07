IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem w północno-wschodniej części kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem w północno-wschodniej części kraju.

Alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwie podlaskim oraz wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje na tym obszarze opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadów miejscami od 50 mm do 60 mm. Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od godz. 10 do godz. 15.

Alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązuje natomiast w części woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W tych miejscach IMGW prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi do 30 mm i obowiązuje od wtorku od około godziny 14 do środy do godz. 15.

IMGW wydało też alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który obowiązuje w woj. podlaskim, części woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i lubelskiego. W tych miejscach prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od około godziny 13 do środy do godz. 1 w nocy.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.