IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na wschodzie i północnym wschodzie kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przez intensywnymi opadami śniegu we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy ostrzegają też przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w niedzielę dla zachodniej i centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Według prognoz na tym obszarze mogą wystąpić opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm. Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku od godz. 6 rano do wtorku do godz. 6 rano.

IMGW utrzymuje również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla wschodniej części kraju. Alert obowiązuje w woj. małopolskim, podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego północnej części woj. lubelskiego oraz kilku powiatów woj. śląskiego, świętokrzyskiego oraz dolnośląskiego i opolskiego. Prognozowane są tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a miejscami o 20 cm.

IMGW dodatkowo ostrzega w woj. podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego i północnej woj. lubelskiego przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Według prognoz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy. Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje do godz. 22 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydawane są w momencie, kiedy w ciągu 12 godzin przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm lub od 15 do 20 cm w 24 godziny. Natomiast, jeśli przyrost pokrywy śnieżnej jest od 20 do 30 cm w ciągu 24 godzin na wysokości do 600 m.n.p.m lub od 20 do 50 cm na obszarach powyżej 600 m.n.p.m. to wtedy jest to ostrzeżenie drugiego stopnia. Jest jeszcze ostrzeżenie trzeciego stopnia wydawane, jeżeli w 24 godziny przyrost pokrywy śnieżnej na obszarze poniżej 600 m.n.p.m. wyniesie powyżej 30 cm lub na obszarze powyżej 600 m.n.p.m powyżej 50 cm.