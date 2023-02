IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, wiatrem i oblodzeniem

Według IMGW intensywne opady śniegu spodziewane są w piątek w pasie od Helu po Tatry. Silny wiatr - na zachodzie Polski. W nocy obowiązywać będą też ostrzeżenia przed oblodzeniami w centralnej i południowowschodniej części kraju.

Śnieg zacznie padać około 11 w piątek. Posypie do późnego wieczora.

"Prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm" - brzmi treść ostrzeżenia wydanego dla powiatów w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim.

Silny wiatr prognozowany jest w czwartek w województwach położonych wzdłuż zachodniej granicy Polski. IMGW wydał ostrzeżenia dla powiatów w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

Najmocniej powieje w okolicach Wałbrzycha i w Kotlinie Kłodzkiej.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu" - przekazał IMGW. Ostrzeżenie 2 stopnia będzie ważne od 10 do 21 w czwartek.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywać w nocy z czwartku na piątek i wydano je dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" - przestrzega IMGW.