IMGW ostrzega przed przymrozkami i intensywnymi opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w poniedziałek przed przymrozkami, które mogą wystąpić w województwie podlaskim i podkarpackim, a także przed intensywnymi opadami deszczu w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Jak poinformował IMGW, przymrozki mogą wystąpić tej nocy w województwie podlaskim i w południowej części województwa podkarpackiego. "Lokalnie temperatura gruntu wynosi około 0 st. C. W kolejnych godzinach temperatura może miejscami obniżyć się na krótko do około -2 st. C, ale wzrost zachmurzenia od zachodu regionu spowoduje wzrost temperatury w drugiej połowie nocy" - czytamy w komunikacie.

IMGW ostrzegł również przed intensywnymi opadami deszczu w województwie małopolskim, w południowej części województwa śląskiego oraz na północnym i zachodnim obszarze województwa podkarpackiego. Według prognozy, opady mają mieć natężenie umiarkowane, okresami silne.

Prognozowana wysokość opadów od 30 do 40 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc. Alerty przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują do środy do godziny 13.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.