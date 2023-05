IMGW ostrzega przed przymrozkami na północy i południu Polski

Przed przymrozkami na północy Polski oraz w Podkarpaciu, Małopolsce i na Śląsku ostrzegł w IMGW. W nocy z wtorku na środę temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni Celsjusza.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla północnej Polski. W części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, a także na północy Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia w nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza od 0 st. C do 2 st. C, przy gruncie do około -2 st. C, lokalnie niżej.

Podobne temperatury spodziewane są w woj. podkarpackim, południowych powiatach woj. lubelskiego, w Małopolsce, na Śląsku, a także w powiatach zachodnich Dolnego Śląska.

Ponadto IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla powiatu krakowskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego. Obowiązują one do środy, godz. 11. Prognozowana całkowita wysokość opadów od początku ważności ostrzeżenia około 50 mm, miejscami około 60 mm.