IMGW ostrzega przed przymrozkami na północy kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nocnymi przymrozkami w północnej części kraju. Na tych terenach temperatura powietrza spadnie przy gruncie lokalnie nawet do - 5 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia 1 stopnia przed przymrozkami IMGW wydał dla całego województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodnio-pomorskiego oraz północnej części Mazowsza.

W tych rejonach w nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie od -3 do lokalnie nawet -5 stopni. Alert o przymrozkach obowiązuje od północy do godziny 7 w środę.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na 80 procent.