IMGW ostrzega przed przymrozkami niemal w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami niemal w całej Polsce. W niedzielę nad ranem temperatura może spaść przy gruncie do - 5 st. C, a lokalnie nawet do - 7 st. C.

Ostrzeżenie o przymrozkach obejmuje niemal cały obszar Polski. Na przeważającym obszarze prognozowana jest temperatura minimalna od -1 st. C do -4 st. C, a przy gruncie do -5 st. C.

W północno-wschodniej części kraju lokalnie termometry mogą pokazać nawet -7 st. C.

Alert nie dotyczy północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnego i wschodniego rejonu w województwie pomorskim.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacują na 80 procent.

Ostrzeżenie obowiązuje do godzin porannych w niedzielę.