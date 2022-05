IMGW ostrzega przed przymrozkami w dziewięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, które mogą wystąpić w nocy z niedzieli na poniedziałek w dziewięciu województwach. Miejscami spadek temperatury może wynieść -2 st. C, a przy gruncie temperatura może spaść nawet do -4 st. C.

Jak podano na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla woj. pomorskiego, świętokrzyskiego, północno-centralnej części woj. kujawsko-pomorskiego, wschodniej części woj. łódzkiego i zachodniopomorskiego, południowo-wschodniego obszaru woj. podkarpackiego a także północnych powiatów woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i wielkopolskiego.

W większości miejsc objętych alertem prognozuje się spadek temperatury do 2 st. C, a przy gruncie do -2 st. C. W woj. pomorskim i zachodniopomorskim miejscami temperatura powietrza może spaść do -2 st. C, a przy gruncie nawet do -4 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23 w niedzielę do godz. 6 rano w poniedziałek. Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków na tych obszarach wynosi od 70 do 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.