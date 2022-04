IMGW ostrzega przed przymrozkami w ośmiu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed przymrozkami, które w niedzielę w godzinach rannych mogą wystąpić w ośmiu województwach w kraju. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do ok.-1 st. C, a przy gruncie w niektórych miejscach do -3 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, a także dla części województwa lubelskiego i mazowieckiego.

Na przeważającym obszarze powyższych województw miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza w godzinach porannych do ok. -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C. W województwach opolskim i śląskim temperatura przy gruncie może spaść do ok. - 3 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.